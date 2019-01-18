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Амурчанин отправился в колонию, несколько раз попавшись пьяным за рулем

Амурчанин отправился в колонию, несколько раз попавшись пьяным за рулем
Фото: pixabay.com

Благовещенский городской суд вынес приговор водителю. Он несколько раз попался пьяным за рулем.

В очередной раз полицейские остановили амурчанина в ноябре 2018 года – на трассе Белогорск – Благовещенск. Проведенное освидетельствование на состояние опьянения показало, что водитель нетрезв.

Суд решил, что мужчину нужно наказать лишением свободы: эта мера пресечет его новые «пьяные поездки». Его приговорили к 9 месяцам колонии-поселения. Он также лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 3 года, сообщает пресс-служба Благовещенского городского суда.

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#суды #транспорт

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Комментарии
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  • meneJer

    meneJer
    21 минута назад

    почему "низшую часть эволюции" до сих пор не судят наравне с "наркоманами" ?

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