Амурчанин отправился в колонию, несколько раз попавшись пьяным за рулем

Благовещенский городской суд вынес приговор водителю. Он несколько раз попался пьяным за рулем.

В очередной раз полицейские остановили амурчанина в ноябре 2018 года – на трассе Белогорск – Благовещенск. Проведенное освидетельствование на состояние опьянения показало, что водитель нетрезв.

Суд решил, что мужчину нужно наказать лишением свободы: эта мера пресечет его новые «пьяные поездки». Его приговорили к 9 месяцам колонии-поселения. Он также лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 3 года, сообщает пресс-служба Благовещенского городского суда.