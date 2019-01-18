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сегодня, 13:33 0

Гигантский астероид диаметром до 40 метров летит к Земле

Гигантский астероид диаметром до 40 метров летит к Земле
Фото: stock.adobe.com

Крупный астероид EA2 вот-вот пролетит мимо Земли на расстоянии меньшем, чем до Луны. Об этом свидетельствуют данные на сайте национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (НАСА).

Ожидается, что объект максимально сблизится с нашей планетой 22 марта и пролетит на расстоянии около 305 тысяч километров от нее. Это почти на 80 тысяч километров меньше, чем расстояние от Земли до Луны, пишет РИА Новости.

Скорость движения астероида составляет около пяти километров в секунду, а диаметр – от 18 до 40 метров.

В сентябре ученые НАСА сообщали о приближении к Земле астероида SP1 размером от 70 до 160 метров, который пролетел мимо планеты на расстоянии 5,87 миллиона километров.

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#космос #наука #происшествия

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