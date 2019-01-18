Гигантский астероид диаметром до 40 метров летит к Земле

Ожидается, что объект максимально сблизится с нашей планетой 22 марта и пролетит на расстоянии около 305 тысяч километров от нее. Это почти на 80 тысяч километров меньше, чем расстояние от Земли до Луны, пишет РИА Новости.

Скорость движения астероида составляет около пяти километров в секунду, а диаметр – от 18 до 40 метров.

В сентябре ученые НАСА сообщали о приближении к Земле астероида SP1 размером от 70 до 160 метров, который пролетел мимо планеты на расстоянии 5,87 миллиона километров.