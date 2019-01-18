Своя Нарния: северную столицу Приамурья засыпало снегом (фото, видео)

В столице БАМа прошел сильный снегопад, который оставил после себя настоящие зимние сугробы. По информации Амурского гидрометцентра, в Тынде за ночь выпало 9 миллиметров осадков.

Снежные фото моментально заполонили социальные сети тындинцев.

В свои аккаунтах они делятся фото и видео заснеженного города.

«У нас своя Нарния. 18 марта. Весна по календарю», – так фото подписала одна из жительниц Тынды.

«В душе лето. Сейчас месяц март, а на улице снег. Такое чувство, что январь не закончился», – поделилась еще одна горожанка.

«Вот в Тынде снег идет и идет, а в Благовещенске все никак. Тында, видать, весь снег забрала», – пошутил автор одного из «снежных» видео.

«Красота. Привезите нам немного. Пыль прибить», – также в шутку попросила автора видео благовещенка.

По информации синоптиков Амурского гидрометцентра, в понедельник, 18 марта, на севере области местами также ожидается небольшой снег. На этой неделе ожидается похолодание.

В Благовещенске выходные отметились необычным теплом. «В воскресенье, 17 марта, столбик термометра на территории Амурской области преодолел знаковую отметку +10 градусов: в областном центре отметили 10,2 градуса тепла. Для этого времени года это очень высокая температура, но не рекордная: в 1981 году было теплее на полградуса. К сожалению, это тепло не задержится в наших краях надолго: погода на неделе будет неустойчивой и холодной», – сообщают синоптики.

Видео: instagram.com/svetlana.nikiforova__/, instagram.com/avto_gruzchiki_blg/, instagram.com/intense.nara/

Фото: instagram.com/mbezlyudov/ instagram.com/svetlana.nikiforova__/ instagram.com/vik_laptev/ instagram.com/intense.nara/, instagram.com/tynda_news/