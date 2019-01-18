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сегодня, 13:10 0

Сковородинцы хотят благоустроить дворы в городе с помощью интернет-конкурса

Сковородинцы хотят благоустроить дворы в городе с помощью интернет-конкурса
Фото: community.100gorodov.ru

Амурский город Сковородино участвует в интернет-конкурсе программы «100 городских лидеров». Проект сковородинцев «Городские дворы» попал в дополнительный отбор программы. Победителей включат в крауд-акселератор, и они смогут получить финансирование при помощи специалистов программы.

Программа «100 городских лидеров» создана для того, чтобы помочь жителям разных городов России реализовать свои социальные проекты в рамках краудсорсинга, а сотрудники программы помогут авторам лучших проектов оформить их, сопровождать, продвигать.

Публичный отбор проводится каждую неделю с конца февраля 2019 года. На сайте программы «100 городских лидеров» проходит открытое голосование. В конкурсе участвуют такие проекты, как «Автоматизированные станции проката электросамокатов в Севастополе», «Арт–пространство – Тамбовское озеро», «Городское приложение Event Me в Новосибирске», «Универсальный культурный кластер современного искусства в Волгограде» и другие.

Проект Сковородина «Городские дворы» направлен на благоустройство придомовых территорий многоквартирных домов, где все дворы асфальтировались при строительстве – 30-40 лет назад. В настоящее время асфальтобетонное покрытие полностью или частично разрушено.

«На сегодняшний день формирование комфортной городской среды является самым актуальным вопросом для города Сковородино», – пишут авторы проекта.

Проголосовать за амурский проект можно на сайте программы.

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#ЖКХ #Сковородино

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