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сегодня, 12:55 6

За добытых волков амурские охотники получат больше 2 миллионов рублей

За добытых волков амурские охотники получат больше 2 миллионов рублей
Фото: ru.depositphotos.com

В Амурской области растет численность волков. По данным 2018 года, в регионе насчитывалось 4 125 хищников. Специалисты отмечают, что волки наносят большой ущерб популяциям копытных, жалобы поступают и от животноводов. За каждого добытого волка, охотники могут получить 7,5 тысячи рублей.

В амурской дирекции по охране и использованию животного мира принимают документы от охотников, желающих получить вознаграждение за добытых хищников. Выплата после вычета налогов составит около 7,5 тысяч рублей за каждого волка.

Бюджет Амурской области выделил на регулирование численности волков более 2 миллионов рублей. Средств хватит на вознаграждение за 200 добытых животных. В 2018 году такое количество шкур хищников амурчане сдали за два месяца. «Возможность получения вознаграждения заметно стимулирует активность охотников», – отметил замначальника Дирекции по охране и использованию животного мира и ООПТ Андрей Тарасов.

Рост численности волков на территории области специалисты фиксируют не первый год. В прошлом году в регионе насчитывалось более 4 125 волков, годом ранее – 3 808, в 2016 году – 2 861.

Для получения вознаграждения охотнику, помимо шкуры свежедобытого волка, нужно предоставить охотпользователям или в дирекцию разрешение на добычу и банковские реквизиты для перечисления средств. Уточнить информацию можно по телефону: 201-416.

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#животные #природа #финансы

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Комментарии
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  • DimonS

    DimonS
    3 часа назад



    Для получения вознаграждения охотнику, помимо шкуры свежедобытого волка, нужно предоставить охотпользователям или в дирекцию разрешение на добычу



    На добычу волка? Сколько штук их выдали с 1917 года? Охотники прям рвутся их добывать!

    Узнавал у местных охотников. Если грохнул волка и пришел за выплатой, то будь добр докажи какого хрена ты в лесу с ружьем делал в неохотничий период. А если период охоты, то покажи лицензию на отстрел той же косули или утки. Ага, нет доказательств? Получи-ка 20 000 штрафа!

  • ФЕЯ-ЭНИ

    ФЕЯ-ЭНИ
    1 час назад

    Ооо лисичек нащелкали, теперя волья шубка кому то понадобилась

  • inoy

    inoy
    1 час назад

    100%, общался с охотником с севера области, 5000р путевка на волка 7500р выплата, попробуй его найди-убей, без путевки штраф, он говорит : нах он мне нужен, увижу следы, травану, за 2500р бегать за ним не хотят. а их очень много стало

  • Хмык

    Хмык
    1 час назад

    ФЕЯ-ЭНИ

    Ооо лисичек нащелкали, теперя волья шубка кому то понадобилась



    А всё из-за вашей лени. Не захотели лисичек ловить и стерилизовать, теперь очередь за волками.



    Так что сбирайся и вместе с холостяком в тайгу. Ставить волкам клизмы против бешенства.



  • ФЕЯ-ЭНИ

    ФЕЯ-ЭНИ
    1 час назад

    Хмык
    ФЕЯ-ЭНИ

    Ооо лисичек нащелкали, теперя волья шубка кому то понадобилась



    А всё из-за вашей лени. Не захотели лисичек ловить и стерилизовать, теперь очередь за волками.



    Так что сбирайся и вместе с холостяком в тайгу. Ставить волкам клизмы против бешенства.





    Немогу милый немогу...обещала одному большому челу не лезть в тайгу.

    Тайга вся его... а город мне отдал.

  • meneJer

    meneJer
    1 час назад

    заголовок то какой громкий) 2мульта....очереди небось стоят!?!)))

    вот вам те же цифры только под другим углом:

    выделено 2.000.000

    за 1 шкуру 7500 после налогов умножаем на 200 = 1.500.00 (четверть выделенной суммы превращаются в налоги...)

    В прошлом году в регионе насчитывалось более 4 125 волков, годом ранее – 3 808, в 2016 году – 2 861. интересные конечно же расчеты, но даже если им верить: будет 4000 волков бегать, а не 4200!!! граждане не сцыте все ок, остальные 4000 не размножаются, опасности не представляют, их как будто нет...

    «Возможность получения вознаграждения заметно стимулирует активность охотников», – отметил замначальника Дирекции по охране и использованию животного мира и ООПТ Андрей Тарасов

    зам начальника сам не хочет пару сотен волков отстрелить? переходите уже на новый уровень в охоте(повышайте свой скилл) волк это вам не за петухами по полям бегать или на болоте со свистюльками сидеть!

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