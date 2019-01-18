За добытых волков амурские охотники получат больше 2 миллионов рублей

В Амурской области растет численность волков. По данным 2018 года, в регионе насчитывалось 4 125 хищников. Специалисты отмечают, что волки наносят большой ущерб популяциям копытных, жалобы поступают и от животноводов. За каждого добытого волка, охотники могут получить 7,5 тысячи рублей.

В амурской дирекции по охране и использованию животного мира принимают документы от охотников, желающих получить вознаграждение за добытых хищников. Выплата после вычета налогов составит около 7,5 тысяч рублей за каждого волка.

Бюджет Амурской области выделил на регулирование численности волков более 2 миллионов рублей. Средств хватит на вознаграждение за 200 добытых животных. В 2018 году такое количество шкур хищников амурчане сдали за два месяца. «Возможность получения вознаграждения заметно стимулирует активность охотников», – отметил замначальника Дирекции по охране и использованию животного мира и ООПТ Андрей Тарасов.

Рост численности волков на территории области специалисты фиксируют не первый год. В прошлом году в регионе насчитывалось более 4 125 волков, годом ранее – 3 808, в 2016 году – 2 861.

Для получения вознаграждения охотнику, помимо шкуры свежедобытого волка, нужно предоставить охотпользователям или в дирекцию разрешение на добычу и банковские реквизиты для перечисления средств. Уточнить информацию можно по телефону: 201-416.