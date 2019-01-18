В Приамурье числятся 147 электрокаров

Как отмечается, 3,6 тысячи электромобилей – это менее 0,01 % общего количества легковых автомобилей, имеющихся в России. Порядка 80 % всех электрокаров, зарегистрированных на территории страны, приходится на одну модель – Nissan Leaf (2,8 тысячи авто).

Второе место в рейтинге, с огромным отставанием от лидера, занимает Mitsubishi i-MiEV (295 авто). Далее следуют две модели Tesla – Model S (211 экземпляров) и Model X (108). Менее сотни машин в парке принадлежит вазовской разработке – электромобилю LADA Ellada (96 штук). Остальные электрокары имеют еще меньшие результаты: Renault Twizy – 33, BMW i3 – 19, Jaguar I-Pace – 8.

Примерно каждый пятый электрокар зарегистрирован в Приморском крае (735 штук). Этот регион по объему парка «экологически чистых» автомобилей превосходит суммарные показатели Москвы (405 штук), Подмосковья (141 штука) и Санкт-Петербурга (106 штук). В Хабаровском крае парк электромобилей составляет 308 единиц, в Иркутской области и Краснодарском крае – 299 и 289 штук соответственно. В Амурской области числится 147 электрокаров.

В 75 субъектах России есть хотя бы по одному электромобилю.

В январе Амур.инфо сообщало, что Приамурье вошло в пятерку лидеров по покупке электрокаров на вторичном рынке.