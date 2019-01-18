Россияне рассказали о том, как выглядит работа их мечты

В опросе приняли участие 1,6 тысячи респондентов старше 18 лет из всех округов России, сообщает РИА Новости.

На первое место россияне поставили стабильность, ее выбрали 76% респондентов. Для 74 % россиян в «работе мечты» работники поставили высокую зарплату. На третье место жители поставили слаженный коллектив, он важен для 73 % опрошенных. Также участники опроса отметили в плюсах наличие опытного и лояльного руководителя (56 %). Также работающим важно, чтобы работа находилась недалеко от дома (54 %).

Также опрошенные отметили наличие соцпакета и нематериальных бонусов (44 %), гибкий график работы в офисе оказался важным для 30 %, почти столько же (29 %) отметили возможность быстрого карьерного роста, а также наличие разнообразных и интересных проектов (28 %).

На последнем месте рейтинга оказалось наличие корпоративного детского сада, этот вариант указали в рейтинге 5 % опрошенных. Известность и престиж компании волнуют россиян чуть больше (16 %). А 17 % россиян представляют себе идеальную работу с возможностью выглядеть вне рамок дресс-кода.