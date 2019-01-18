Благовещенцам расскажут, как определить личность по неопознанному трупу

20 марта в областной столице пройдет научное шоу «Science Slam Благовещенск». Мероприятие проводит городской совет молодых ученых и благовещенское спортуправление. По информации организаторов, на шоу зрители узнают, как определить личность по неопознанному трупу, зачем амурскому аграрию 2ГИС и дроны, можно ли распечатать человеческую кожу.

Научное шоу «Science Slam Благовещенск» проводят для вовлечения молодежи в интеллектуальное творчество, развития научной среды города и популяризации исследований.

Из 15 полученных заявок было отобрано 6 финалистов. Участникам предстоит презентовать свой исследовательский проект в формате короткого научного выступления. Зрители оценят выступления молодых ученых аплодисментами, громкость которых будут фиксировать с помощью шумомера. Победителем станет тот, кто сорвет самые громкие аплодисменты.

Ожидается, что на мероприятии зрители узнают, как определить темперамент охотничьей собаки, определить личность по неопознанному трупу, зачем амурскому аграрию 2ГИС и дроны, можно ли распечатать кожу и заменить ею пораженный участок. Участники шоу получат дипломы и призы от организаторов.

Science Slam – проект популяризации науки. В России слэмы проходят с 2013 года. Молодые ученые рассказывают о научных идеях современности и собственных научных исследованиях в неформальной обстановке. У каждого слэмера есть 10 минут, чтобы остроумно, доступно и интересно донести свою идею до публики.

Шоу пройдет в кофейне по адресу: улица Амурская, 201/1, 2 этаж. Начало мероприятия в 16:00.