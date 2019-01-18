Российскую и китайскую части моста через Амур соединят в мае

Стыковка российской и китайской частей международного моста через Амур запланирована на май. Некоторые виды работ при строительстве пришлось изменить. Это вынужденная мера, принятая строителями в результате прогноза раннего ледохода и последствий прошлогоднего паводка.

«В июле по региону вводился режим чрезвычайной ситуации. Из-за подъема воды на строительной площадке моста через Амур возникла сложная ситуация, которая повлияла на сроки строительства русловых опор. Строительные организации были вынуждены на время приостановить работы и произвести эвакуацию рабочего персонала. В связи с этим были откорректированы графики сооружения отдельных конструктивов и видов работ, в том числе изменены технология и сроки монтажа замыкающего блока. Пока строительная компания заверяет, что на единый срок окончания строительства перенос стыковки не повлияет», – пояснил министр транспорта области Александр Зеленин.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», в июле 2018 года на строительстве международного моста через Амур в районе городов Благовещенск и Хэйхэ произошла авария: обрушились четыре пролета рабочего моста и утонул кран. Василий Орлов, тогда исполняющий обязанности губернатора, заявил, что утонувший на строительстве моста через Амур кран не повлияет на ход строительных работ.

«Исходя из прогнозирования раннего весеннего ледохода в этом году, нами принято решение по устройству пограничного стыка и стыковку российской части замыкающего блока выполнить на временной опоре. После завершения строительства конструкций опор, обеспечивающих проектное положение мостового пролета, в мае будут объединены российская и китайская части моста через Амур», – рассказал директор филиала компании по развитию и строительству моста «Амур (Хэйлунцзян)» в Благовещенске Евгений Корольков.

По информации заказчика строительства международного моста – филиала компании по развитию и строительству моста «Амур (Хэйлунцзян)» в Благовещенске, – в период прохождения паводка, когда уровень воды достиг критических отметок, на стройплощадке затопило котлованы двух опор. В результате паводка часть вспомогательных технологических сооружений была повреждена и разрушена. Защитное ограждение деформировалось из-за размыва грунта в основании.

Когда паводок спал, специалисты обследовали конструкции и разработали мероприятия и проект производства работ, позволяющий восстановить технологические сооружения. При проектировании фундамента опоры особое внимание уделялось техногенному влиянию оборудования. Под воздействием паводковой воды изменились свойства глинистых грунтов, на которые опиралось технологическое ограждение фундамента опоры. На восстановительные работы по сооружению опоры № 6 потребовалось дополнительное время. В настоящее время ведутся работы по сооружению ростверка, сообщает правительство Амурской области. Ростверк – это верхняя часть фундамента, распределяющая нагрузку от несущих элементов конструкции.

В настоящее время на стройплощадке российской части моста завершена сборка пролета длиной 540 метров. Все готово для надвижки пролетных строений в проектное положение. Дальнейшие работы, согласно проектной технологии, будут выполняться в установленные контрактом сроки. Завершение основных работ намечено на декабрь 2019 года.