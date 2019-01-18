В Благовещенске социальный проект «Большая семья» остро нуждается в волонтерах

Павел – полуфиналист Всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России». В рамках конкурса и был запущен новый социальный проект. Суть его заключается в том, чтобы помочь людям передавать ненужные им вещи в центр социального обслуживания «Доброта», откуда затем они попадут в руки нуждающихся. Речь идет об одежде и обуви, игрушках и развивающем материале для детей.

Для этого был запущен сайт bigfamilyhelp.ru или на кириллице: большаясемьяпоможет.рф. Любой желающий мог оставить на сайте заявку, в которой оговаривал, что именно у него можно забрать. После этого к человеку приезжал волонтер.

Однако на сегодняшний день в проекте всего 4 добровольца. Нехватка помощников стала причиной того, что проект временно приостановлен.

«Пока проект мы заморозили, форму заявок мы закрыли. Потому что все немножко устали за полтора месяца. Хотелось бы, чтобы людей было больше. (…) Партнеров мы искали, привлекали центр "Выбор", проводили переговоры. У них есть волонтеры, которые готовы помогать. Но проблема небольшая – это школьники и студенты, которые не могут сесть за руль автомобиля и съездить за заявочками. Мы бросали клич и в различные волонтерские группы. Но оттуда не пришел никто к нам», – рассказал Павел Щербаков.

По словам автора проекта, бросать работу он не собирается, так как задумывалось все не просто ради конкурса. В том числе и потому, что с самого начала было понятно, насколько эта инициатива востребована.

«Я считаю себя очень упертым. Если бы это было мне необходимо только для "Лидеров России", он бы закончился месяц назад. А уже полтора месяца после этого он идет. (…) Когда мы начали первые заявки получать, они пошли из Нерюнгри. Мы выходили на нерюнгринских волонтеров, создавали адреса, что в вашем городе есть люди, которые готовы помочь. К нам выходили люди из Архары, которые говорили, что было бы неплохо масштабировать в сторону районов. Плюс на нас выходили люди, которые занимаются благотворительностью, сбором средств на помощь детским домам, строительство пандусов», – объяснил общественный деятель.

Пока сайт по приему вещей временно не работает, вещи, обувь и игрушки можно принести самостоятельно и оставить в специальном фанерном боксе, который установлен на первом этаже в Доме молодежи на улице Красноармейской, 124. Вещи обязательно должны быть чистыми и в хорошем состоянии.

Насколько важна эта помощь, иллюстрирует недавний случай, произошедший с Павлом.

«Я вам расскажу историю. Мы начали возить первые вещи. На прошлой неделе мы привезли много вещей в "Доброту". Бабушка увидела, что мы несем много пакетов, сказала: "Здравствуйте, а у вас тут есть что-нибудь для мальчика 11 лет?" Мы говорим: "Честно, до конца не знаем, нужно мерить, разбирать". Пока мы занесли все вещи, она открыла один пакет. Вы бы видели лицо этой женщины – она была самая счастливая: она нашла на себя пуховик. Сами понимаете, какие у бабушек пенсии и сколько стоит пуховик на нее. Ради вот таких людей и стоит этим заниматься», – сказал Павел.

Полное интервью с Павлом Щербаковым можно прочитать в разделе «Простые вопросы». Там же доступна видеоверсия программы.