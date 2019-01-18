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Благовещенскому таксисту пришили отрубленное ухо

Благовещенскому таксисту пришили отрубленное ухо
Фото: mk.ru (архивное изображение)

Дочь водителя такси, пострадавшего от нападения пассажира с топором, рассказала ИА «Амур.инфо» подробности происшествия в Благовещенске. Оно случилось вечером 17 марта в районе дома № 73 по улице Тенистой.

«Папа подъехал на заказ. Вообще-то, заказ был с Тенистой, 71, но этот человек вышел из дома на улице Тенистой, 73. Сел в автомобиль, и они поехали на адрес: Калинина, 142/2. Конфликтов по пути не было. По информации папы, человек был не пьяный. Приехали туда и ждали какую-то девушку, но она не вышла. Они поехали обратно, – рассказывает Екатерина. – Когда приехали на Тенистую, пассажир сказал, что сейчас зайдет в дом для того, чтобы вынести деньги. Потом, как я поняла, он зашел за ограду, взял топор – якобы не может открыть дверь, у него упала или пострадала мама в этом доме, нужна помощь: посветить, чтобы дверь сломать. Папа вышел из машины, светил телефоном. В момент, когда он отвернулся, этот человек нанес ему удар. Так как папа – военный пенсионер, естественно, у него осталась какая-то подготовка, он смог отразить этот удар. Тот человек замахнулся второй раз. Отец выхватил топор, и тот сбежал. Каким образом папа сам доехал до скорой, я не знаю. Видимо, состояние аффекта».

По словам женщины, пострадавший получил серьезные травмы. «Больше половины уха было отрублено, оно висело на коже. Ухо пришили. У него повреждена рука, сильный ушиб, потому что прикрывался рукой. Ушибы головы, челюсти», – сказала она и отметила, что отец в настоящее время находится дома.

Благовещенка добавила, что предполагаемого нападавшего удалось найти в социальных сетях.

Екатерина просит связаться с ней всех, кто располагает информацией, которая поможет найти преступника, по телефону 8-965-671-56-90. Также на связи брат горожанки: 8-924-441-95-00 (Олег).

Ранее сообщалось, что полиция принимает меры по установлению и задержанию подозреваемого.

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