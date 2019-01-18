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18марта
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сегодня, 11:02 0

В Березовском заказнике Приамурья сгорело 5 тысяч гектаров (видео)

В Березовском заказнике Приамурья сгорело 5 тысяч гектаров (видео)
Фото: кадр с видео

17 марта загорелась территория Березовского заказника, расположенного в Ивановском районе. По предварительным данным областной дирекции по охране и использованию животного мира и особо охраняемых природных территорий, площадь возгорания составила примерно 5 тысяч гектаров, при том, что площадь всего заказника 11 300 гектаров.

Сообщение о возгорании пожарные получили 17 марта около 13 часов дня. Локализовать пожар удалось примерно к 18 часам вечера, а полностью потушить только к 5 утра 18 марта. Причины пожара выясняются.

По информации пресс-службы Амурского центра ГЗ и ПБ, возгорание в Березовском заказнике считается палом сухой травы и не является природным пожаром. В тушении участвовали огнеборцы пожарного поста Березовки и 6 работников заказника.

Как сообщало Амур.инфо, с 15 марта пожароопасный сезон установлен в 9 муниципалитетах региона. В их числе: Благовещенск, Белогорск, а также Благовещенский, Белогорский, Ивановский, Мазановский, Октябрьский, Серышевский и Тамбовский районы.

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#пожары #происшествия

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