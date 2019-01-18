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сегодня, 11:10 2

В Зейскую больницу поступил новый аппарат искусственной вентиляции легких

В Зейскую больницу поступил новый аппарат искусственной вентиляции легких

В Зейскую больницу поступило новое медицинское оборудование. Медики получили аппарат искусственной вентиляции легких экспертного класса. Как отмечают специалисты, он обладает большим ресурсом и надежностью.

«Аппарат позволяет в широком диапазоне модулировать параметры вентиляции: управление по объему, управление по давлению, различные виды поддержки вентиляции, с помощью которых сам пациент может адаптироваться к респираторной терапии», – пояснил заведующий реанимационно-анестезиологическим отделением Зейской больницы Сергей Куприянов.

Еще одно преимущество новой техники – этот аппарат ИВЛ позволяет проводить вентиляцию в течение очень длительного времени. И, как уверяют специалисты, имеет удобный интерфейс.

Стоимость оборудования – 3 миллиона 60 тысяч рублей. Средства были выделены из нормированного страхового запаса ОМС, сообщает пресс-служба областного правительства.

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#здоровье #технологии

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Комментарии
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  • Noir

    Noir
    57 минут назад

    А оператора на данный аппарат где найдут?

  • vertex

    vertex
    53 минуты назад

    Из министерства развития ДВ пришлют, там спец на спеце.

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