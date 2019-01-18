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сегодня, 11:07 0

Женщина родила шесть детей за девять минут

Женщина родила шесть детей за девять минут
Фото: Амур.инфо

В США женщина родила три пары близнецов подряд. На то, чтобы родить шестерых детей, женщине понадобилось всего девять минут.

Семейная пара из Хьюстона стала многодетными родителями. Жительница штата Техас (США) Тельма Чиака родила шестерых детей за девять минут. О необычных родах рассказала техасская больница в группе в Facebook.

Женщина рожала с 04:50 до 04:59. На свет за это время появились три пары близнецов. В публикации сотрудники больницы также оценили шансы женщин родить шестерняшек. Вероятность равна примерно один к 4,7 миллиарда.

Близнецы и многодетная мать чувствуют себя хорошо. Сейчас они находятся в роддоме под наблюдением медиков. Все младенцы получают помощь в отделении интенсивной терапии новорожденных.

Женщина уже решила, что назовет своих дочерей Зиной и Зуриэль. Четырем сыновьям имена она пока не придумала, сообщает «360».

Случай рождения шестерняшек стал вторым в истории. Впервые такое количество детей появилось на свет 36 лет назад, в 1983 году. Семья долгое время не могла зачать ребенка, но, когда это произошло, на УЗИ сообщили, что они станут многодетной семьей с шестью детьми. Роды прошли с помощью кесарева сечения. Единственные в мире сестры-шестерняшки выжили и выросли вопреки всем прогнозам. Поначалу родители покупали по 11 тысяч подгузников в год и спали посменно. Близнецам сейчас по 36 лет, и они имеют обычное здоровье.

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#дети #жизнь

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