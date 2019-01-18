В честь Албазинской иконы Божией Матери по улицам Благовещенска пройдет крестный ход

В Благовещенске 22 марта состоится ежегодный традиционный Крестный ход в честь праздника Албазинской иконы Божией Матери. После литургии в 11 часов начнется построение колонны около Благовещенского кафедрального собора. Присоединиться к ней может любой желающий.

Колонна пройдет по следующему маршруту: кафедральный собор – улица Комсомольская – улица Ленина – площадь Победы – улица Краснофлотская – переулок Уралова – улица Ленина – улица Комсомольская – кафедральный собор.

Как сообщает Благовещенская епархия, у Триумфальной арки перед иконой будет совершено «молебное пение о процветании Амурского края и города Благовещенска». Молитвенное шествие сопроводят передвижная звонница и духовой оркестр.

«Разделить с нами радость празднества приглашены губернатор Амурской области Василий Александрович Орлов, заместитель председателя правительства Амурской области Ольга Викторовна Лысенко, министр культуры Амурской области Ольга Александровна Юркова, мэр города Благовещенска Валентина Сергеевна Калита, начальник ДВОКУ Владимир Михайлович Грызлов, секретарь общественной палаты Амурской области Владимир Валентинович Седов. А также представители Амурского казачьего общества, воспитанники Амурского казачьего колледжа и Амурский кадетский корпус», – сообщается на сайте епархии.

В честь иконы Албазинской Божией Матери «Слово. Плоть. Бысть» в 2015 году в Амурской области был провозглашен официальный памятный день. Своим названием православная святыня обязана многолетнему пребыванию в Албазинском остроге. По данным исследователей, ей около четырех веков. Точная дата и обстоятельства ее появления неизвестны.

История гласит, что летом 1900 года Благовещенск подвергся обстрелу со стороны Китая. Любой снаряд мог стать причиной сильнейшего пожара, так как в городе было множество деревянных зданий, а на улице стояла жаркая погода. Однако город практически не пострадал. Главной мишенью противника был кафедральный собор на набережной, который на тот момент был обителью Албазинской иконы. Но за 19 дней обстрела цель так и не была поражена. По словам очевидцев из числа нападавших, на российском берегу Амура им виделась красивая Белая женщина с младенцем на руках и белое туманное облако, которое покрывало собор. Из-за этого противник не мог вести прицельный огонь, и обстрел прекратился.

В советское время икона хранилась в Амурском областном краеведческом музее. 22 года назад по возвращении иконы церкви традиция паломничества с ней возобновилась. Она побывала в Москве, Николаевске-на-Амуре, Хабаровске, Владивостоке, Южно-Сахалинске, Холмске, Чите и Магадане, объехала Биробиджанскую епархию. Сейчас она хранится в Благовещенском кафедральном соборе.

Ежегодно в крестном ходе участвуют сотни людей. А в прошлом году почтить святыню прибыли архиереи со всего Дальнего Востока: митрополит Читинский и Петровско-Забайкальский Димитрий, архиепископ Биробиджанский и Кульдурский Ефрем, епископ Амурский и Чегдомынский Николай.

Помимо крестного хода, в честь праздника Албазинской иконы Божией Матери пройдут службы. Расписание размещено на сайте Благовещенской епархии.