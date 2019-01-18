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Калифорнийские ученые обнаружили одну ошибку во всех диетах

Калифорнийские ученые обнаружили одну ошибку во всех диетах
Фото: ru.depositphotos.com

Ученые Калифорнийского университета обнаружили ошибку во всех диетах сразу. Причиной отсутствия результата от сбрасывания веса является недостаток воды в организме.

Исследователи заявляют, что не важно, какой диетой пользуется человек, сидит на гречке или на какой-либо другой. Если при этом худеющий не потребляете норму воды, результат будет отрицательный.

«Самого по себе употребления большого количества воды будет недостаточно, чтобы принести существенную потерю веса. Но это помогает, когда она входит в режим питания», – говорится в докладе ученых.

Также они отмечают, что особенно важно это для тех, кто сидит на экстремальных диетах или на белковых. В таких случаях отсутствие достаточного количества жидкости в организме может не только не принести результата при похудении, но и привести к проблемам с почками, сообщает Life.

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#здоровье

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