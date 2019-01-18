В Амурской области проснулись клещи

В Приамурье начался сезон активности клещей. Первые клещи отловлены специалистами в Благовещенском районе. Об этом сообщает амурское управление Роспотребнадзора.

«Сезон активности клещей открыт, а значит, наступило время, когда увеличивается риск заразиться клещевыми инфекциями. Ежегодно за медицинской помощью по поводу укусов клещей обращаются от 1,5 до 2,5 тысячи человек. Заболеваемость клещевыми инфекциями представляет собой серьезную угрозу здоровью населения, в области ежегодно регистрируется от 30 до 50 случаев таких инфекций (клещевой вирусный энцефалит, риккетсиоз, боррелиоз). Самым тяжёлым заболеванием является клещевой вирусный энцефалит (КВЭ). Летальность среди не привитых против данной инфекции в отдельные годы достигала 35-50 %», – рассказали в ведомстве.

Из 28 административных территорий Амурской области 16 являются эндемичными по клещевому вирусному энцефалиту: Архаринский, Бурейский, Зейский, Магдагачинский, Мазановский, Ромненский, Свободненский, Селемджинский, Сковородинский, Тындинский, Шимановский районы, а также города Зея, Свободный, Тында, Шимановск и ЗАТО Циолковский.

«Иммунизация против клещевого энцефалита является самой действенной мерой в профилактике этого инфекционного заболевания – в Амурской области ежегодно прививается более 50 тысяч человек. На начало года охват прививками против КВЭ населения, проживающего на эндемичных территориях, составил 94,1 %, в том числе детей – 97,2 %. Охват профессиональных групп риска по КВЭ составляет 85 %», – добавили в Роспотребнадзоре.