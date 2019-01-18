Амурская область заняла 64 место из 85 в экологическом рейтинге

Общественная организация «Зеленый патруль» опубликовала «Экологический рейтинг регионов РФ» за период с 1 декабря 2018 года по 28 февраля 2019 года. В него вошла и Амурская область – регион расположился ближе к «хвосту».

Приамурье заняло 64 место из 85. Регион по сравнению с предыдущим рейтингом потерял 2 позиции. Первое место досталось Тамбовской области, второе – Алтайскому краю, третье – Республике Алтай. Последние места заняли Иркутская область – 83-е, Челябинская область – 84-е и Свердловская область – 85-е. В экологическом рейтинге регионов Дальневосточного федерального округа Амурская область заняла 5 место из 9. На первом месте – Магаданская область, а на последнем, 9-м, – Республика Саха (Якутия).

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#природа

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Александр Авдеев