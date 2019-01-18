Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
18марта
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 10:22 0

Амурская область заняла 64 место из 85 в экологическом рейтинге

Амурская область заняла 64 место из 85 в экологическом рейтинге
Фото: pixabay.com

Общественная организация «Зеленый патруль» опубликовала «Экологический рейтинг регионов РФ» за период с 1 декабря 2018 года по 28 февраля 2019 года. В него вошла и Амурская область – регион расположился ближе к «хвосту».

Приамурье заняло 64 место из 85. Регион по сравнению с предыдущим рейтингом потерял 2 позиции.

Первое место досталось Тамбовской области, второе – Алтайскому краю, третье – Республике Алтай. Последние места заняли Иркутская область – 83-е, Челябинская область – 84-е и Свердловская область – 85-е.

В экологическом рейтинге регионов Дальневосточного федерального округа Амурская область заняла 5 место из 9. На первом месте – Магаданская область, а на последнем, 9-м, – Республика Саха (Якутия).

Просмотров всего: 199

#природа

распечатать


Общество

В Амурской области проснулись клещи
Общество 1

Пожароопасный сезон установлен в 9 муниципалитетах Приамурья
Общество

Режим ЧС в Шимановске снимут 18 марта
Происшествия 12

Из-за оползня в воде Буреи будет много взвеси и взрывчатых веществ
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь