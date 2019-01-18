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Студенты сыграли «Вредные советы» и «Чонкина» в Амурском театре кукол

Студенты сыграли «Вредные советы» и «Чонкина» в Амурском театре кукол

Амурский театр кукол предоставил сцену студентам областного колледжа искусств и культуры. Режиссер Сергей Бондарев поставил театрализованную композицию, состоящую из двух частей, на основе непохожих литературных произведений – «Вредных советов» Григория Остера и «Приключения Ивана Чонкина» Владимира Войновича.

Премьера прошла с успехом весной 2018 года, но ровно через год уже «подросшие» студенты – театр «К нам!» – решили показать ее еще раз. «Вредные советы» Григория Остера – это всем известные шуточные стишки, но только с возрастом приходит понимание двойного и даже тройного дна. Гротескового Остера можно показывать только с помощью гротеска, поэтому ребята смешно топают по сцене, строят композиции, кричат, шепчут и поют. В общем, полный набор театральных приемов.

В постановке сохранены элементы студенческой жизни – кадры репетиций и поездок, что делает композицию еще более живой. А живости студентам не занимать: и во «Вредных советах», и в «Иване Чонкине», по сути, нет главных героев. Каждый из актеров по очереди принимает сюжетную эстафету, пока остальные создают окружающую «жизнь». Другая часть – «Приключения Ивана Чонкина» – это история простого рядового солдата – неказистого, обыкновенного, но который может создать свою судьбу.

«Это более похоже на поэтический спектакль. Там тоже каждый рассказывает стихи, а мы рассказываем прозу. Но никакой халтуры тут нет, все серьезно и доведено до готовности для умного зрителя. "Вредные советы" – шутливые, дурашливые, гротесковые. А в "Чонкине" мы, как положено, передаем эпоху и литературный материал. Играет аккордеон. Мне интересна такая форма, потому что можно примерить и прожить разные роли, не быть одним человеком. Постоянно все меняется, и это здорово», – рассказал актер театра «К нам!» Дмитрий Сердюк.

Прочитать подробнее о работе студентов в театре кукол можно в авторской рубрике «Культпросвет» Натальи Наделяевой.

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