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сегодня, 10:26 0

В Приамурье становится все меньше больных гриппом

В Приамурье становится все меньше больных гриппом
Фото: ivona.bigmir.net

По данным федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, на 11 календарной неделе в Амурской области продолжает снижаться заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями. В сравнении с предыдущей неделей количество заболевших уменьшилось на 21 %, а показатель заболеваемости ниже эпидемического порога на 54,3 %.

Как отмечают специалисты, активность распространения вирусов низкая. За неделю, с 11 по 17 марта, зарегистрировано 14 лабораторно подтвержденных случаев гриппа типа А. Продолжается активная циркуляция вирусов негриппозной этиологии (парагрипп, адено-, РС-, мета-, короно-, риновирусы), сообщает амурский Роспотребнадзор.

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#здоровье

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