Благовещенцев познакомили с культурой таджикского народа

Амурский краеведческий музей познакомил гостей с культурой таджикского народа. К празднованию Новруза провели выставки народных костюмов, посуды и музыкальных инструментов, а также дегустацию традиционных блюд. Праздник устроила национальная диаспора и культурный центр «Дусти», что означает – «дружба».

16 марта в музее прошли «Дни национальной культуры таджикского народа». В Приамурье живет около 2 000 таджиков. Таджикистан – по большей части горная страна, там находятся «крыша мира» гора Памир, озеро Каракуль, жаркий Душанбе и сокровища Великого Шелкового пути.

21 марта ряд таджики и еще несколько южных народов начнет отмечать Новруз – начало весны. Это большой праздник, когда все в Таджикистане утопает в цветах. Кстати, чем ярче и «цветочнее» одежда, тем она считается красивее. На выставке представили традиционные мужские халаты и тюбетейки. Женщины обязательно должны носить штаны до пят и головной платок. А платье ни в коем случае не должно подчеркивать фигуру.

К празднику таджики всегда накрывают богатый стол. На «Днях национальной культуры» можно было попробовать курутоб со слоеным тестом и топленым молоком, национальные лепешки и, конечно, плов.

Абрикос и хурма – это не только привычные фрукты, а еще и прекрасное дерево, которое в руках хорошего резчика превращается в удивительной красоты посуду или даже музыкальные инструменты. Бегмурод Ашуров привез это мастерство много лет назад из родного Таджикистана. «Из ореха в основном делаем национальные инструменты. Еще абрикос, вишня. У вас в основном с черемухой работаю, она мраморную текстуру дает. Еще береза, кедр», – рассказывает резчик.

Мужчины и женщины в Таджикистане традиционно проводят праздники раздельно. В доме обязательно собирается вся большая семья, родственники и друзья. К примеру, на день рождения могут прийти человек 100, в их числе есть люди разных национальностей – узбеки, русские и другие. Мир в большом доме, говорят таджики – самая главная ценность. Подробности и фото – в авторской рубрике Натальи Наделяевой «Культпросвет».