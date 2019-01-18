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сегодня, 10:02 6

Благовещенцев познакомили с культурой таджикского народа

Благовещенцев познакомили с культурой таджикского народа

Амурский краеведческий музей познакомил гостей с культурой таджикского народа. К празднованию Новруза провели выставки народных костюмов, посуды и музыкальных инструментов, а также дегустацию традиционных блюд. Праздник устроила национальная диаспора и культурный центр «Дусти», что означает – «дружба».

16 марта в музее прошли «Дни национальной культуры таджикского народа». В Приамурье живет около 2 000 таджиков. Таджикистан – по большей части горная страна, там находятся «крыша мира» гора Памир, озеро Каракуль, жаркий Душанбе и сокровища Великого Шелкового пути.

21 марта ряд таджики и еще несколько южных народов начнет отмечать Новруз – начало весны. Это большой праздник, когда все в Таджикистане утопает в цветах. Кстати, чем ярче и «цветочнее» одежда, тем она считается красивее. На выставке представили традиционные мужские халаты и тюбетейки. Женщины обязательно должны носить штаны до пят и головной платок. А платье ни в коем случае не должно подчеркивать фигуру.

К празднику таджики всегда накрывают богатый стол. На «Днях национальной культуры» можно было попробовать курутоб со слоеным тестом и топленым молоком, национальные лепешки и, конечно, плов.

Абрикос и хурма – это не только привычные фрукты, а еще и прекрасное дерево, которое в руках хорошего резчика превращается в удивительной красоты посуду или даже музыкальные инструменты. Бегмурод Ашуров привез это мастерство много лет назад из родного Таджикистана. «Из ореха в основном делаем национальные инструменты. Еще абрикос, вишня. У вас в основном с черемухой работаю, она мраморную текстуру дает. Еще береза, кедр», – рассказывает резчик.

Мужчины и женщины в Таджикистане традиционно проводят праздники раздельно. В доме обязательно собирается вся большая семья, родственники и друзья. К примеру, на день рождения могут прийти человек 100, в их числе есть люди разных национальностей – узбеки, русские и другие. Мир в большом доме, говорят таджики – самая главная ценность. Подробности и фото – в авторской рубрике Натальи Наделяевой «Культпросвет».

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#культура #праздники

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Комментарии
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  • meneJer

    meneJer
    1 час назад

    аншлага не было?

    мест всем хватило?

    жаль по местному тв рекламы не было...

  • Gangstarr

    Gangstarr
    1 час назад

    И чего они сюда едут?

    Кто им тут рад?

  • ay

    ay
    1 час назад



    Благовещенцев познакомили с культурой таджикского народа



    Готовят благовещенцев к новым потокам мигрантов по заданию правящей партии? Чтоб нац.конфликтов не было?

  • PomaLLIka

    PomaLLIka
    1 час назад

    Не сильно много русских желает подметать улицы, если не сказать большего.

    Так что многие рады, черновой работы эти ребята не чураются.

  • vertex

    vertex
    1 час назад

    Таджики подметают? Я то думал, они на рынках больше торгуют.

    И насвай не желаю я жевать.

  • vertex

    vertex
    1 час назад

    ay



    Благовещенцев познакомили с культурой таджикского народа



    Готовят благовещенцев к новым потокам мигрантов по заданию правящей партии? Чтоб нац.конфликтов не было?



    А будете противится и Вас в каталажку упекут.

    https://forum.sakh.com/?sub=1743329

    https://lenta.ru/news/2019/03/17/yakutsk/

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