В Благовещенске пассажир с топором атаковал таксиста

Фото: Амур.инфо

Инстаграм-паблик dpskontrol_28rus со ссылкой на очевидцев сообщил о происшествии, которое произошло в Благовещенске. В районе дома № 73 по улице Тенистой пассажир такси напал на водителя с топором.

«Таксист привез пассажира на адрес, после чего выяснилось, что у пассажира нет денег. Рассчитался он топором. Отрубленное ухо и поврежденная челюсть водителя позволили пассажиру покинуть место происшествия», – проинформировал паблик.

Он приводит описание этого пассажира: белокурый мужчина, рост 170-175 сантиметров, был одет в черную куртку. Отмечается также, что амурчанин ушел в сторону улицы Шимановского.

Сведения прокомментировали в МО МВД России «Благовещенский». В ведомстве ИА «Амур.инфо» рассказали, что 17 марта в районе 22:00 в полицию города поступило сообщение из приемного покоя больницы. Туда был доставлен мужчина с телесными повреждениями.

Предварительно установили, что телесные повреждения пострадавшему причинил мужчина, которого тот подвозил на своем автомобиле.

«В настоящий момент полиция принимает меры по установлению и задержанию лица, причастного к данному происшествию. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», – сообщили в МО МВД России «Благовещенский».