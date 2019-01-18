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сегодня, 09:54 1

В Благовещенске пассажир с топором атаковал таксиста

В Благовещенске пассажир с топором атаковал таксиста
Фото: Амур.инфо

Инстаграм-паблик dpskontrol_28rus со ссылкой на очевидцев сообщил о происшествии, которое произошло в Благовещенске. В районе дома № 73 по улице Тенистой пассажир такси напал на водителя с топором.

«Таксист привез пассажира на адрес, после чего выяснилось, что у пассажира нет денег. Рассчитался он топором. Отрубленное ухо и поврежденная челюсть водителя позволили пассажиру покинуть место происшествия», – проинформировал паблик.

Он приводит описание этого пассажира: белокурый мужчина, рост 170-175 сантиметров, был одет в черную куртку. Отмечается также, что амурчанин ушел в сторону улицы Шимановского.

Сведения прокомментировали в МО МВД России «Благовещенский». В ведомстве ИА «Амур.инфо» рассказали, что 17 марта в районе 22:00 в полицию города поступило сообщение из приемного покоя больницы. Туда был доставлен мужчина с телесными повреждениями.

Предварительно установили, что телесные повреждения пострадавшему причинил мужчина, которого тот подвозил на своем автомобиле.

«В настоящий момент полиция принимает меры по установлению и задержанию лица, причастного к данному происшествию. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», – сообщили в МО МВД России «Благовещенский».

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#происшествия

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Комментарии
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  • CherrySweet

    CherrySweet
    1 час назад

    Здоровья Вам, Николай Валентинович! а изверга найдут, будьте уверенны

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