В России изменят правила продажи бензина

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В документе есть новелла, что работники АЗС «обязаны провести контроль достоверности показаний с применением мерника не ниже второго разряда, соответствующего национальным или межгосударственным стандартам».

Речь не идет о том, чтобы попросить работника автозаправки проверить качество топлива с помощью какого-либо прибора в уже наполненном топливном баке автомобиля.

«Бак имеет довольно изогнутый патрубок, я не знаю технических средств, которые бы там измерили количество топлива. Для этого нужно его слить. А как вы это себе представляете в условиях автозаправочной станции?», – комментирует автоэксперт Игорь Моржаретто.

Речь о том, что каждая заправка обязана иметь топливный мерник, который должен быть и сейчас. И примерно раз в неделю надо контролировать с его помощью настройки колонок.

Топливный мерник – это специальное устройство, которое подсоединяется к колонке, наполняется топливом (зимой несколько раз, так как бензин от холода сжимается). В мерник наливается, например, 5 литров.

Как отмечает Игорь Моржаретто, сейчас, скорее всего, работники автозаправок сделают удивленные глаза: мол, знать не знаем мы ни про какие измерительные приборы. И никто их за это не накажет, нет четких требований. С внесением изменений ответственности у продавцов должно стать больше.

«Новый документ также устанавливает, что на автозаправочных станциях может продаваться только бензин и дизельное топливо, которые отвечают обязательным требованиям, причем в процессе продажи должны быть использованы топливораздаточные колонки определенного ГОСТа, – поясняет кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ имени Г.В. Плеханова Наталья Свечникова. – Важно и то, что на АЗС должны быть документы об обязательном подтверждении соответствия при реализации топлива. Продавец будет обязан предъявить потребителю по его требованию также заверенную собственником АЗС копию документа о качестве, то есть паспорт топлива. В нем содержится наименование изготовителя, поставщика топлива, указание на дату и объем их поставки».

Информация о наименовании, марке топлива должна быть в кассовых чеках на заправочных колонках.