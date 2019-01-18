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Бывший министр Приамурья стал победителем конкурса «Лидеры России»

Бывший министр Приамурья стал победителем конкурса «Лидеры России»

Стали известны имена победителей конкурса управленцев «Лидеры России». Список опубликован в официальном сообществе мероприятия в «ВКонтакте». Среди победителей один представитель Амурской области.

Так, победу праздновал Сергей Дмитриенко. Сергей Михайлович – бывший министр внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства Амурской области. В списке отмечается, что сейчас экс-министр временно не трудоустроен.

ТАСС сообщает, что число победителей конкурса составило 104 человека, это больше, чем в 2018 году (103).

По правилам «Лидеров России», каждый из победителей получит наставника из числа руководителей государственных органов власти, глав регионов и представителей ведущих российских компаний. В этом году в числе более чем 90 наставников конкурса руководитель администрации президента РФ Антон Вайно, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Центризбиркома Элла Памфилова, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов, глава Счетной палаты Алексей Кудрин, руководитель исполкома Общероссийского народного фронта Михаил Развожаев, глава Сбербанка Герман Греф, министр обороны Сергей Шойгу.

Кроме того, наставники могут выбрать себе подопечных из числа финалистов, которые не стали победителями. В прошлом году таких было 37 человек.

Также по условиям конкурса все финалисты получат по 1 миллиону рублей, который могут потратить на обучением в любом российском вузе.

Сергей Дмитриенко занимал должность министра внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства Амурской области с мая 2017 года. Покинул этот пост в июне 2018 года.

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#конкурсы

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Комментарии
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  • Павел Флудерский

    Павел Флудерский
    2 часа назад

    Не хочу быть владычецей морской..Хочу лидером России быть

  • Серветт

    Серветт
    2 часа назад

    вот так лидер-поганой метлой выгнали из области

  • Терминатор

    Терминатор
    2 часа назад

    Что ни министр, то "гений", а Амурская область тем временем под управлением таких бегунов - министров в жутких долгах, в упадке, с низким уровнем жизни, без развитого туризма, предпринимательства! Работу с достойной оплатой по честному не найти! Жители уезжают отсюда, бегут все кто может, вот такие результаты работы "состоявшихся" министров и министерств!

  • Myxira

    Myxira
    2 часа назад

    "Также по условиям конкурса все финалисты получат по 1 миллиону рублей, который могут потратить на обучением в любом российском вузе" - практически, за красивые глазки дают по ляму: жизнь хороша, но хорошо жить - еще лучше

  • Аня2828

    Аня2828
    2 часа назад

    капец алкашей в лидеры (((

  • Adolf

    Adolf
    1 час назад

    Точно первая буква "Л"?

  • galka

    galka
    1 час назад

    всего год работал министром, никак не отличился и ЛУЧШИЙ! Какие же остальные то тогдаработнички-министры?

  • непонятно

    непонятно
    41 минута назад

    Пипец России, если у нее такие лидеры, как Дмитриенко.

    Бред какой-то, Дмитриенко...управленец, боже мой, куда мы катимся

  • Туж2

    Туж2
    27 минут назад

    Вообще это как с конкурсом Голос что ли.

    На конкурсе участники шикарно поют собственными голосами. А по ТВ показывают поющие трусы под фанеру. Ну или сто лет уходящую Аллу Борисовну. Которая всё не может уйти

    Так и и здесь.

    Проводятся конкурс на поиск управленцев "лидеров России."

    Находятся десятки и сотни

    Которые никогда ни как ни трудоустроятся....

    Ну сцуко по ляму на учёбу выдадут...

    Типа итог конкурса:

    Классные управленцы есть.

    Но они не нужны.

    Возьми деньги и переобучись на кого нибудь..

    Но тока не на "Лидера России"

    А если про этого победителя.

    То судя по тому что он безработный, то нахрен ни кому не нужен.

    Ни как победитель, ни как проигравший..

    З.Ы. Как и миллионы простых граждан мечтающие найти высокооплачиваемую и интересную работу.

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