Бывший министр Приамурья стал победителем конкурса «Лидеры России»

Стали известны имена победителей конкурса управленцев «Лидеры России». Список опубликован в официальном сообществе мероприятия в «ВКонтакте». Среди победителей один представитель Амурской области.

Так, победу праздновал Сергей Дмитриенко. Сергей Михайлович – бывший министр внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства Амурской области. В списке отмечается, что сейчас экс-министр временно не трудоустроен.

ТАСС сообщает, что число победителей конкурса составило 104 человека, это больше, чем в 2018 году (103).

По правилам «Лидеров России», каждый из победителей получит наставника из числа руководителей государственных органов власти, глав регионов и представителей ведущих российских компаний. В этом году в числе более чем 90 наставников конкурса руководитель администрации президента РФ Антон Вайно, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Центризбиркома Элла Памфилова, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов, глава Счетной палаты Алексей Кудрин, руководитель исполкома Общероссийского народного фронта Михаил Развожаев, глава Сбербанка Герман Греф, министр обороны Сергей Шойгу.

Кроме того, наставники могут выбрать себе подопечных из числа финалистов, которые не стали победителями. В прошлом году таких было 37 человек.

Также по условиям конкурса все финалисты получат по 1 миллиону рублей, который могут потратить на обучением в любом российском вузе.

Сергей Дмитриенко занимал должность министра внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства Амурской области с мая 2017 года. Покинул этот пост в июне 2018 года.