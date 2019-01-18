На собрании амурских депутатов-коммунистов говорили о выборах и сокращении населения

Амурские коммунисты показали лучший результат в стране среди региональных организаций КПРФ по итогам выборов 2018 года. Из 114 кандидатов мандаты получили 57. Об этом партийцы говорили на III собрании Ассоциации депутатов КПРФ Амурской области.

Мероприятие прошло 16 марта в большом зале заседаний Законодательного собрания Амурской области. В собрании приняли участие заместители председателя ЦК КПРФ, депутаты Госдумы Юрий Афонин и Дмитрий Новиков. На собрание приехали 99 депутатов КПРФ разных уровней.

Председатель Ассоциации депутатов-коммунистов Татьяна Ракутина подвела итоги выборов, проходивших в 2018 году. На 215 замещаемых мандатов коммунисты выдвинули 121 кандидата. 114 из них успешно прошли процедуру регистрации. По итогам голосования кандидаты КПРФ получили 57 мандатов. Таким образом примерно каждый второй кандидат одержал победу. На собрании отметили, что это лучший результат среди региональных организаций КПРФ в стране.

В частности, в Тынде был избран каждый выдвинутый партией кандидат. В Свободном и Райчихинске депутаты-коммунисты получили по 11 мест из 20. На выборах в Поярковский сельсовет кандидаты получили 8 мандатов из 8. На собрании коммунисты обсудили тенденцию последнего времени, при которой представители правящей партии идут на выборы в качестве самовыдвиженцев.

Первый секретарь Амурского обкома КПРФ, депутат областного заксобрания Роман Кобызов поднял проблему сокращения населения из Амурской области. В сравнении с 1990 годом амурчан стало меньше на 260 тысяч человек. За 2018 год население сократилось примерно на 5 тысяч человек.

Зампредседателя ЦК КПРФ Дмитрий Новиков рассказал о работе губернаторов-коммунистов. В частности, главе Иркутской области Сергею Левченко удалось в 4 раза сократить госдолг региона. Отмечено, что Левченко «внедряет элементы социалистического планирования развития экономики – пятилетние планы», сообщает КПРФ.