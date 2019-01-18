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сегодня, 09:32 14

На собрании амурских депутатов-коммунистов говорили о выборах и сокращении населения

На собрании амурских депутатов-коммунистов говорили о выборах и сокращении населения
Фото: kprf.ru

Амурские коммунисты показали лучший результат в стране среди региональных организаций КПРФ по итогам выборов 2018 года. Из 114 кандидатов мандаты получили 57. Об этом партийцы говорили на III собрании Ассоциации депутатов КПРФ Амурской области.

Мероприятие прошло 16 марта в большом зале заседаний Законодательного собрания Амурской области. В собрании приняли участие заместители председателя ЦК КПРФ, депутаты Госдумы Юрий Афонин и Дмитрий Новиков. На собрание приехали 99 депутатов КПРФ разных уровней.

Председатель Ассоциации депутатов-коммунистов Татьяна Ракутина подвела итоги выборов, проходивших в 2018 году. На 215 замещаемых мандатов коммунисты выдвинули 121 кандидата. 114 из них успешно прошли процедуру регистрации. По итогам голосования кандидаты КПРФ получили 57 мандатов. Таким образом примерно каждый второй кандидат одержал победу. На собрании отметили, что это лучший результат среди региональных организаций КПРФ в стране.

В частности, в Тынде был избран каждый выдвинутый партией кандидат. В Свободном и Райчихинске депутаты-коммунисты получили по 11 мест из 20. На выборах в Поярковский сельсовет кандидаты получили 8 мандатов из 8. На собрании коммунисты обсудили тенденцию последнего времени, при которой представители правящей партии идут на выборы в качестве самовыдвиженцев.

Первый секретарь Амурского обкома КПРФ, депутат областного заксобрания Роман Кобызов поднял проблему сокращения населения из Амурской области. В сравнении с 1990 годом амурчан стало меньше на 260 тысяч человек. За 2018 год население сократилось примерно на 5 тысяч человек.

Зампредседателя ЦК КПРФ Дмитрий Новиков рассказал о работе губернаторов-коммунистов. В частности, главе Иркутской области Сергею Левченко удалось в 4 раза сократить госдолг региона. Отмечено, что Левченко «внедряет элементы социалистического планирования развития экономики – пятилетние планы», сообщает КПРФ.

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#партии #политика

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Комментарии
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  • Серветт

    Серветт
    2 часа назад

    дохлая партия маргиналов-напрягают стариков что б получить себе проплаченные депутатские места

  • Мира

    Мира
    2 часа назад

    А у нас есть другая какая партия (я не поддерживаю коммунистов), которая бы не напрягала? Прям Едросня не напрягает... Всем хочется к корыту.

  • vertex

    vertex
    2 часа назад

    Население завезут, не переживайте. И они благодарно проголосуют.

    https://forum.sakh.com/?sub=1743329

    https://lenta.ru/news/2019/03/17/yakutsk/

  • фишка

    фишка
    2 часа назад

    Отличные результаты работы, светлые лица участников, предсказуемо говнюковские коменты запутинско-ер-лдпрских шавок

  • Серветт

    Серветт
    2 часа назад

    коммунистическая идея осталась только у Коммунистов России-а это так карьеристы

  • ЛайКа

    ЛайКа
    2 часа назад

    фишка

    предсказуемо говнюковские коменты запутинско-ер-лдпрских шавок



    А вы чья шавка?



  • Серветт

    Серветт
    2 часа назад

    хоть бы цветочек положили к памятнику Ленину на день смерти вождя

  • Myxira

    Myxira
    2 часа назад

    Серветт

    коммунистическая идея осталась только у Коммунистов России-а это так карьеристы



    ЛДПР светом Волкова озаренная?....

  • Серветт

    Серветт
    2 часа назад

    просрал идею Зюганов-выпустили пар протестный из народа

  • мыжго

    мыжго
    1 час назад

    Первейшей задачей настоящего коммуниста является образовательная деятельность и разъяснительная работа с населением. А многие из этих партийцев сами владеют теорией? Кто из них читал хотя бы "Капитал"? "Манифест"?

    Так что это не коммунистическая партия, это обыкновенные коньюктурщики.

  • Альтер

    Альтер
    1 час назад

    многие из них вообще читают с трудом и говорят)))))

    Блин-раньше бы половину даже кандидатами в члены КПСС не пропустили

  • pacificstrong

    pacificstrong
    54 минуты назад

    РОма Кобызов только и говорит об оттоке населения, уже который год. Собрали поговорили и разошлись. Работа какая то будет? Новиков в Госдуме уже лет 20 сидит, с Зюгановым на фото всегда. Сам из Амурской области. Хоть что то для области сделал? Приезжает перед выборами , возле памятника Ильичу постоит и уедет. К чему все это?

    КПРФ неуверенно так выглядит на фоне всех партий

  • pacificstrong

    pacificstrong
    52 минуты назад

    партия пенсионеров, молодых ни одного. Сколько лет прошло, тот же Кобызов, Новиков и Ракутина. Ничего нового.

  • Хмык

    Хмык
    9 минут назад

    Одни только выборы на уме. Всё. Больше никаких результатов.

    Никчемная партия, как впрочем и все остальные партии Госдумы.

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