Кадышевой муж подарил авто за 15 миллионов: обзор прессы

Российские олигархи хранят 60 % капитала в оффшорах; алкоголь собираются убрать с витрин; американка подстрелила друга за громкий храп. Обзор прессы подготовил ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

Напишут же такое

В «Известиях» прочитал о том, что Министерство здравоохранения России поддержало инициативу об изоляции алкогольной продукции с витрин магазинов. (Правда, я не понял: её вообще выведут из продажи в продуктовых магазинах или только замаскируют, как табак). В ведомстве считают, что это позволит сократить потребление спиртного населением. Эксперты выяснили, что, чем доступнее алкоголь для граждан, тем выше уровень его потребления.

Далее, пропустив пространные рассуждения чиновников о том, что даже незначительные ограничения доступности алкоголя идут на пользу здоровью, снижают уровень насилия и вреда, я подсчитал количество алкомаркетов и питейных заведений, находящихся в трех шагах от дома, в котором я живу, и сделал вывод, что, даже если спиртное запретят в продуктовых, пить меньше не получится.

Полный абзац

Далее «Панорама», рассказавшая о том, что в России поставлен новый рекорд, который не относится к тем, чем можно гордиться. Отток капитала за рубеж за первые два месяца этого года достиг 18,6 миллиарда долларов, что в два раза превышает аналогичные показатели прошлого года. Аналитики обвиняют отечественную финансовую систему, которая не может создать условия, чтобы российские деньги работали в своей стране. Газета пишет, что 10 % самых состоятельных россиян хранят в оффшорах более 60 % своего капитала.

Очень интересно

В «Удивительном мире» – это дайджест – прочел об услугах, которые предоставляют своим клиентам гостиницы и турагентства некоторых стран. Вот, например, Япония. Здесь женщины-туристки могут воспользоваться комнатой плача. В ней есть подборка фильмов, после которых слезы льются рекой, есть подушка, которая впитывает слезы, специальный служка, которого можно вызвать, чтобы поплакаться ему в плечо. Таким образом японкам помогают снять стресс.

А, скажем, в шведском городе Гётеборге любой может ощутить себя бездомным, получив возможность переночевать в парке, под мостом у шоссе или реки, под тележками или дырявыми лодками в порту. Тоже заставляет пересмотреть свое отношение к жизни.

Как-то в газетах писали, что и у нас в стране можно пройтись в кандалах по маршруту каторжников – там всё по-настоящему: рубище, босые ноги, плети надсмотрщиков. Но те, кто выводит капиталы из России, там не ходят.

Вам статья

Впрочем, не все капиталы выводятся за границу, кое-что остается и дома, в родной стране. Так в «Мире звезд» прочитал о том, что музыкант Александр Костюк, супруг Надежды Кадышевой, сделал своей половине подарок. Для любимой жены он приобрёл автомобиль за 15 миллионов рублей. И не к Международному женскому дню, не по случаю годовщины совместной жизни – новенький автомобиль с личным водителем мужчина подарил Надежде Батьковне просто так, завалялись деньжата.

«Он светлый, как она сама, весь золотой, – рассказал даритель изданию. – До этого был "роллс ройс", но "майбах" нам больше нравится».

На посошок

Ну и что там у нас напоследок. Надо бы что-нибудь веселое, а то как понедельник, так вечный нагруз, впору на работу не ходить.

Можно было бы рассказать о том, как некая американка подстрелила своего приятеля, за то, что он громко храпел. Но какое тут веселье, разве что храпеть перестал. Так что я лучше о том, что депутату Госдумы Вадиму Белоусову предъявили обвинение в получении взятки на сумму более трех миллиардов рублей – об этом и в «Российской газете», и в «Труде-7». Но депутат сказал, что дело против него сфабриковано, и суд оставил его на свободе. Все-таки депутат, ему законы сочинять надо, а не по тюрьмам болтаться.