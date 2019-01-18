Гороскоп на 18 марта: Стрельцам необходимо искать компромисс, а Весы решат проблему на личном фронте

Восход Солнца: 06:37

Заход Солнца: 18:38

Солнце в Рыбах.

Овен. Вам предложат такую перспективную работу, что Вы тут же задумаетесь об увольнении. Вам даже советоваться ни с кем не нужно, все сложится превосходно. Если же работу менять не собираетесь,

Телец. Займитесь укреплением своего авторитета среди близких людей, так как не исключено небольшое разочарование в личной жизни.

Близнецы. Вам сегодня следует направить все Ваше упорство, обаяние, красноречие не на достижение новых материальных благ, а на сохранение завоеванных позиций.

Рак. В этот день ожидаются незапланированные расходы, поэтому шопинг вам противопоказан. Зато день удачен для построения и обсуждения долгосрочных планов.

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Лев. Устройте у себя дома дружескую вечеринку в этот понедельник, вспомните, когда вы проделывали такое в последний раз и поймете, как это сейчас необходимо в первую очередь Вам самим.

Дева. Звезды обещают Девам благополучное положение с деньгами, но вкладывать их во что-либо не желательно. Пусть лежат себе спокойно в вашем кошельке или на счете.

Весы. Сегодня в личной жизни может произойти небольшая, но очень заметная перемена. Важно, чтобы Весы восприняли ее правильно и сумели внести в отношения с близким человеком что-то новое.

Скорпион. На эти сутки Скорпионы станут идеалистами, если не в целом, то в мелочах. Атмосфера дня в большей степени определит ход Ваших мыслей, круг общения и интересов на всю неделю.

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Стрелец. Упрямство – полезное качество, но сегодня оно вам не пригодится. Старайтесь чаще идти на компромисс и прислушивайтесь к мнению любимых родственников.

Козерог. Вам необходимо в первую очередь позаботиться о себе и своем внешнем образе, а потом критиковать других.

Водолей. Грандиозных событий в вашей жизни не предвидится, но сюрпризы в личной жизни порадуют. В профессиональной сфере вам поможет удержаться на плаву влиятельный человек.

Рыбы. Сегодня у Рыб появится шанс организовать любое шоу. Вопрос только в том, что это будет за шоу – красивое представление с массой зрителей или банальная семейная сцена.

Астролог: Вальдемар Небоходцев