Гороскоп на неделю 18 – 24 марта: у Раков белая полоса, Рыбам нужно стоять на своем

Общий астрологический прогноз на неделю с 18 по 24 марта для всех знаков Зодиака.

Овен. Время повышенной неустойчивости – периоды неуемной щедрости и немыслимой скупости чередуют друг друга с немыслимой быстротой. Вы пройдете через многие ситуации, являющиеся для других явно обособленными. Все нужно преодолеть, главное, не опускайте руки.

Телец. Вы благополучно сбросили груз проблем и готовы к решению новых задач. Ваши идеи приятно удивят начальство и партнеров по бизнесу. Нужно действовать настойчиво и решительно, сомнения ни к чему.

Близнецы. У Близнецов ожидается интересная неделя, наполненная новыми яркими впечатлениями и приятными сюрпризами. Активизируются ваши контакты с друзьями. В целом, чем больше времени вы будете проводить в кругу друзей и единомышленников, тем больше поводов для приятных эмоций у вас может появиться.

Рак. На этой мартовской неделе в вашей жизни начнется белая полоса. Вы познакомитесь с очень интересными людьми, возможно, получите долгожданное повышение на работе. Главное, не торопите события.

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Лев. Неделя может быть связана с активизацией ваших тайных недоброжелателей. Воздержитесь от новых контактов и знакомств. Не следует доверять случайной информации, слухам и сплетням. Будьте внимательны при вождении автомобиля.

Дева. У Дев могут быть перемены на рабочем месте, которыми Вы в большинстве случаев останетесь довольными. Или, по крайне мере, будет чувствовать себя на своем месте. Будьте осторожны в любовных делах и помните, что от любви до ненависти всего один шаг.

Весы. Весам не повредит перерыв в излюбленных занятиях. Будет сложно сохранять объективность, системность мышления, общение может быть осложнено неожиданной эмоциональностью. В субботу может оказаться неподходящим настроение, подвести обстановка.

Скорпион. Для Скорпионов, состоящих в супружеских отношениях, эта неделя, скорее всего, пройдёт весьма неспокойно. Со стороны любимого человека будет исходить бурная деятельность, вам волей-неволей придётся включаться в это динамичное общение.

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Стрелец. У Стрельцов сейчас немного пассивный период. Ничего особенного не будет происходить в Вашей жизни. Проблемы и работа Вас тревожить не будут. Поэтому это замечательное время для того, чтобы сосредоточиться на семейных делах.

Козерог. На этой неделе обстоятельства, или люди, их олицетворяющие, предложат Вам продемонстрировать какие-то личные навыки или умения. Другими словами, пройти некие испытания. В зависимости от их результатов Ваш рейтинг может возрасти или снизиться на несколько пунктов. Общая обстановка при этом будет дружественной, либо нейтральной.

Водолей. Водолеи на этой неделе почувствуют усиление тяги к дальним путешествиям. Это идеальное время для туристических поездок, знакомства с особенностями жизни и традициями разных стран. Во время путешествия не исключена романтическая история.

Рыбы. Период, когда мягкость и уступчивость пойдут во вред любому делу. Только дерзкий напор, железная твердость, непоколебимая уверенность в себе. Планы реализуются быстрее, чем придумывались, а затраченные усилия вы с лихвой восполните, почивая на лаврах.

Астролог: Вальдемар Небоходцев