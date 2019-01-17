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17марта
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В День тайского бокса амурские спортсмены устроили массовую пробежку (фото)

В День тайского бокса амурские спортсмены устроили массовую пробежку (фото)

17 марта спортсмены празднуют неофициальный праздник – День тайского бокса. Амурская федерация тайского бокса решила отметить его необычным спортивным мероприятием. Они организовали массовую утреннюю пробежку.

«Нам интересен такой формат, чтобы показать, что мы не зациклены только на тайском боксе, мы выступаем за развитие спорта в целом. А пробежка у многих давно стала привычным утренним ритуалом. Да и некоторые люди до сих пор обещают себе начать бегать с понедельника. Мы решили не дожидаться того самого понедельника и устроить массовую пробежку в день тайского бокса, к которой может присоединиться любой желающий. Стимулировать людей и популяризировать спорт – это и есть наша задача», – рассказал руководитель федерации тайского бокса Амурской области Андрей Домашенкин.

Всего в акции приняли участие около ста человек разного возраста. Поддержать совсем еще юных воспитанников пришли их родители, которые тоже присоединились к пробежке.

Старт забегу был дан на Мухина,1. Спортсмены пробежали до Триумфальной арки и там провели утреннюю зарядку под руководством тренеров и действующих спортсменов федерации. Примечательно, что к акции присоединились и обычные прохожие, в том числе велосипедисты.

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