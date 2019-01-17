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В Бурейском районе четыре человека пострадали при столкновении легковушки и КамАЗа

В Бурейском районе четыре человека пострадали при столкновении легковушки и КамАЗа

17 марта в Бурейском районе произошло серьезное ДТП. В 12:15 на 1 681 километре дороги Чита – Хабаровск столкнулись легковушка и грузовой автомобиль. Пострадали четыре человека.

Как рассказали в амурской Госавтоинспекции, участниками аварии стали Toyota Carina и КамАЗ 5511. Погибших нет, предварительно четыре человека из «Тойоты» получили травмы, их увезли в лечебное учреждение. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося.

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#ДТП #происшествия #транспорт

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Итоги 2018 года на Амур.инфо: резонансные автомобильные аварии

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