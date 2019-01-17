В Бурейском районе четыре человека пострадали при столкновении легковушки и КамАЗа

17 марта в Бурейском районе произошло серьезное ДТП. В 12:15 на 1 681 километре дороги Чита – Хабаровск столкнулись легковушка и грузовой автомобиль. Пострадали четыре человека.

Как рассказали в амурской Госавтоинспекции, участниками аварии стали Toyota Carina и КамАЗ 5511. Погибших нет, предварительно четыре человека из «Тойоты» получили травмы, их увезли в лечебное учреждение. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося.