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В утреннем эфире «Эха Москвы в Благовещенске»: события 1969 года на острове Даманский

В утреннем эфире «Эха Москвы в Благовещенске»: события 1969 года на острове Даманский

18 марта в утреннем эфире «Эха Москвы в Благовещенске» выйдет программа «Я так думаю!». О событиях 1969 года на острове Даманский расскажет ветеран Великой Отечественной войны, ветеран советско-китайского пограничного конфликта на острове Даманский, председатель благовещенского комитета ветеранов-даманцев Владимир Швырев.

Ведущие эфира – Михаил Митрофанов и Татьяна Удалова.

Утренний эфир «Эха» вещает с 7:00 до 9:00 (по будням) и с 9:00 до 10:00 (по субботам); дневной эфир – с 12:00 до 13:00 (по будням); вечерний эфир – с 17:00 до 18:30 (по будням).

«Эхо Москвы в Благовещенске» выходит на частоте 101.5 FM. Радиослушатели могут задать гостям студии свои вопросы или принять участие в обсуждении тем по телефону прямого эфира(4162) 31-101-5 или, отправив сообщение в WhatsApp на номер +7-965-671-101-5. Также можно предложить свои темы для обсуждения, позвонив в редакцию «Эхо Москвы в Благовещенске» по номеру (4162) 333-001 или написав в WhatsApp по номеру +7-965-671-101-5.

Прямые трансляции интервью можно наблюдать в инстаграм-аккаунте благовещенского «Эха».

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