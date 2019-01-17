На границе с Китаем задержали гулявших по Амуру подростков (видео)

В воскресенье, 17 марта, на реке Амур между Хэйхэ и Благовещенском были задержаны подростки. Они решили прогуляться по пограничной реке в районе Мухина, 1. Но насладиться прогулкой не дали пограничники, которые пресекли нарушение.

О случившемся очевидцы сообщили в ИА «Сканер». Информацию подтвердили в амурском погрануправлении. Там рассказали, что инцидент произошел в 17:20. На лед вышли два друга 14 и 15 лет.

«Один из них прошел немного и остановился, второй направился к границе. Пограничный наряд через средства видеонаблюдения увидел это и выехал за ним. Подросток увидел пограничников и развернулся, успев отойти от берега примерно на 100 метров. В итоге обоих парней задержали, привезли в одно из подразделений, вызвали полицию, родителей и провели профилактическую беседу, объяснив, что они не только могли стать нарушителями границы, но и провалиться под лед», – прокомментировали в погрануправлении.