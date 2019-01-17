Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
17марта
Предыдущая новость
сегодня, 19:16 0

Еще один пожар в жилом доме: загорелась квартира в селе Среднебелое

В селе Среднебелое Ивановского района 17 марта случился пожар. Возгорание произошло в одной из квартир трехэтажного многоквартирного жилого дома. В течение трех минут после прибытия огнеборцев пожарного поста села в составе двух человек и одной единицы техники открытое горение было ликвидировано.

Огнем повреждены: мебель, балконная дверь и оконная рама на общей площади 18 квадратных метров. Огнеборцы не допустили дальнейшего распространения огня. Пострадавших нет. Обстоятельства пожара устанавливаются, сообщает амурское управление МЧС.

Просмотров всего: 34

#пожары

распечатать


Происшествия 20

Главе села Малиновка, где произошёл пожар, может грозить уголовная ответственность
Происшествия 2

Из-за сложной пожароопасной обстановки в Амурской области введён режим ЧС
Происшествия

МЧС: пожар в амурском селе Малиновка ликвидирован

8 мая 2016, 09:36
Происшествия 4

Семь пострадавших от пожара семей в Малиновке расселены
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь