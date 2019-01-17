Еще один пожар в жилом доме: загорелась квартира в селе Среднебелое

В селе Среднебелое Ивановского района 17 марта случился пожар. Возгорание произошло в одной из квартир трехэтажного многоквартирного жилого дома. В течение трех минут после прибытия огнеборцев пожарного поста села в составе двух человек и одной единицы техники открытое горение было ликвидировано.

Огнем повреждены: мебель, балконная дверь и оконная рама на общей площади 18 квадратных метров. Огнеборцы не допустили дальнейшего распространения огня. Пострадавших нет. Обстоятельства пожара устанавливаются, сообщает амурское управление МЧС.

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Екатерина PL