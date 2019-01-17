В России разработали мобильные сканеры для обнаружения оружия и наркотиков

«На сегодняшний день произведено 13 мобильных инспекционно-досмотровых комплексов. Они установлены в пунктах пропуска через государственную границу России», — рассказал он.

Мобильные инспекционно-досмотровые комплексы созданы российской компанией «Скантроник Системс» на основе научных разработок Лаборатории электронных ускорителей МГУ.

По словам Симочко, устройства предназначены для решения задач по контролю грузов и транспортных средств. Их главной особенностью является размещение на автомобильном шасси, что позволяет оперативно перемещать подобные комплексы в различные пункты досмотра.

Собеседник агентства добавил, что планируется использование мобильных комплексов для решения задач транспортной безопасности.

Симочко сообщил, что развертывание мобильного комплекса из транспортного в рабочее положение занимает менее получаса. Комплекс перемещается относительно неподвижного автотранспортного средства и осуществляет его сканирование веерным пучком рентгеновского излучения. Полученное радиоскопическое изображение высокой четкости отображается на экране монитора и анализируется операторами.

По словам Симочко, процесс сканирования занимает менее минуты. «Проникающая способность комплекса по эквиваленту стали составляет 320 миллиметров. Мобильный комплекс способен обнаруживать стальную проволоку 0,8 миллиметра, распознает четыре группы материалов по эффективному атомному номеру, раскрашивая в соответствующие цвета полученное изображение, позволяет оценивать массу досматриваемого объекта или его отдельных частей», — отметил он.

Симочко добавил, что данные характеристики комплекса позволяют с высокой вероятностью обнаруживать запрещенные предметы и вещества: оружие, боеприпасы, наркотические и взрывчатые вещества.

Лаборатория электронных ускорителей МГУ — совместное предприятие МГУ имени Ломоносова и российской компании «Скантроник Системс», созданное в 2013 году на базе отдела электромагнитных процессов и взаимодействия атомных ядер НИИ ядерной физики МГУ по инициативе руководства института. Лаборатория разрабатывает и изготавливает линейные ускорители электронов и разрезные микротроны в интересах медицины, для систем безопасности, дефектоскопии, радиационных технологий в промышленности и сельском хозяйстве, фундаментальных исследований.