Сергей Новожилов: на «Амурской осени» представят спектакль «Ну и фрукТЫ»

Президент фестиваля кино и театра «Амурская осень» Сергей Новожилов написал в своем аккаунте в Instagram о том, что в этом году амурский зритель увидит спектакль «Ну и фрукТЫ». Такое решение приняли накануне после случайной встречи с актером театра и кино Андреем Ургантом.

«В результате нашей случайной встречи с Андреем Ургантом я посмотрел спектакль "Ну и фрукТы" в Риге. Спектакль мне понравился неожиданно для себя, поскольку очень сложно в жанре комедии, тем более в антрепризе, балансировать, чтобы не опуститься до пошлости...Так что зрители увидят спектакль на "Амурской осени"... Поэтому и сфотографировались с ребятами на память, тем более что в спектакле хорошие актерские работы. На фото с Андреем Ургантом, продюсером спектакля Лизой Семочкиной, Леной Борщевой, Марией Горбань, Алексеем Васильевым и Александром Стекольниковым», – написал Новожилов.

«Ну и фрукТЫ» это авантюрная комедия от драматурга Александра Коровкина. По сценарию, жуликоватый чиновник Бибиков из некого региона «N», оказывается в столице, чтобы «порешать» возникшие проблемы. Ключ к их решению в виде плотно упакованных в пакет двух миллионов, располагается в сейфе гостиничного номера и ждет прибытия нужного человека. Но «бедный» герой даже предположить не мог, что кроме него и его помощника Жоры, в номере окажется Марго.

Стриптизерша и клофелинщица, а на самом деле студентка и просто красавица, которой очень нужны деньги на учебу. Масса парадоксальных ситуаций и комедийных метаморфоз ожидают зрителя в этой смешной истории: внезапно появившаяся жена Бибикова в траурном платье и похоронным венком, Марго на карнизе седьмого этажа и коридорный, вечно сующий свой нос.