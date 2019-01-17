В Хэйхэ отметили начало строительства пункта пропуска моста через Амур

16 марта чиновники Хэйхэ и представители строительных компаний дали символический старт строительству пункта пропуска, который будет расположен в 1,1 километра от моста Хэйхэ – Благовещенск. Строительство обещают завершить в конце октября 2019 года, сообщает Хэйлунцзянское телевидение.

16 марта состоялась церемония начала строительства пункта пропуска для автомобильного моста. В церемонии приняли участие глава горкома КПК Хэйхэ Цинь Энтин, мэр Хэйхэ Ма Ли, представители администрации Хэйхэ, заместитель директора Китайского научно-исследовательского института гражданской авиации Хэ Цин, гендиректор Северо-восточного регионального отделения Управления мостостроения Китайской железнодорожной корпорации Ло Сюэлян, а также чиновники Управления пунктами пропуска провинции Хэйлунцзян.

Присутствующие на церемонии руководители различных ведомств под праздничный салют, знаменующий начало строительных работ, и звуковые сигналы строительной техники, лопатами символически начали копать землю в месте строительства пункта пропуска, пишет biang.ru.

Работы начнутся 18 марта. Мостостроительное управление Китайская железнодорожная корпорация выступило одним из подрядчиков проекта.

«Я убежден, что строительство пункта пропуска и моста Хэйхэ – Благовещенск значительно ускорит темпы роста торговли Китая с Россией, увеличит объем контактов с Россией и поднимет на новый уровень наше региональное сотрудничество», – заявил в интервью телеканалу заместитель руководителя управления пунктов пропуска Народного правительства Хэйхэ Чжан Дацин.

Объем инвестиций в объект составит 297 миллионов юаней (44 миллиона долларов). Ожидается, что пассажиропоток через пункт пропуска составит 2,85 миллиона человек в год, а грузопоток – 6,2 миллиона тонн в год.