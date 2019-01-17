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сегодня, 14:39 3

Пожар в цехе по производству полистирола в Благовещенске не загрязнил воздух

Пожар в цехе по производству полистирола в Благовещенске не загрязнил воздух
Фото: амурский Роспотребнадзор

После возгорания цеха по производству полистирола в Благовещенске специалисты управления Роспотребнадзора по Амурской области и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области» организовали проверку.

Они исследовали воздух на содержание вредных химических веществ, являющихся основными продуктами горения полистирола. Это стирол, формальдегид, фенол, угарный газ, сажа, взвешенные вещества, акролеин, летучие органические вещества. Исследования воздуха проводили у ближайшей жилой застройки по направлению движения ветра по улице Октябрьская, 5, на удалении около 100 метров от источника возгорания. В итоге превышений содержания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе не выявлено, сообщает амурское управление Роспотребнадзора.

Как сообщалось ранее, пожар возник 16 марта около 12 часов дня в районе пересечения улиц Октябрьской и Партизанской. Он был ликвидирован в 15:40, пострадавших не зарегистрировано.

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#пожары

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Комментарии
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  • цеховик

    цеховик
    58 минут назад

  • DeaD Мороз

    DeaD Мороз
    49 минут назад

    наоборот даже освежил его и насытил озоном,впитав в себя все отравляющие вещества и не выпустив ничего наружу. Коньинфо в этом убедилось лично

  • Хмык

    Хмык
    43 минуты назад

    Гыг. Наш воздух уже ничем не загрязнить.

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