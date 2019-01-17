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Открыта трасса для запуска кораблей к МКС с космодрома Восточный

Открыта трасса для запуска кораблей к МКС с космодрома Восточный
Фото: amur.info

Открыта трасса для пусков ракет-носителей «Союз-2» с космодрома Восточный, которая может использоваться для выведения пилотируемых и грузовых космических кораблей на орбиту Международной космической станции. Об этом говорится в документе одной из компаний, страхующих российские космические запуски и спутники.

Как пишет РИА Новости, в чьем распоряжении оказался документ, до сих пор корабли к МКС запускали только с Байконура. Для осуществления запусков к МКС с Восточного необходимо модернизировать технический и стартовый комплексы космодрома.

Трасса открыта для пусков ракет-носителей «Союз-2» на орбиту с наклонением 51 градус к экватору, на которой летает МКС. Районы падения под номерами 511, 513 и 515 для отделяющихся частей ракет отведены в Хабаровском крае (для боковых блоков первой ступени и головного обтекателя) и Охотском море (для второй ступени).

«Трасса (на наклонение) 51,6 (градуса к экватору) традиционно используется для пилотируемой программы», – пояснил член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского Андрей Ионин.

Также в документе говорится об открытии еще одной трассы – для выведения на орбиту с наклонением 64 градуса к экватору навигационных спутников «Глонасс» ракетами «Союз-2». Районы падения под номерами 641, 643 и 645 для отделяющихся частей ракет будут располагаться в Хабаровском крае и Магаданской области.

В «Роскосмосе» подтвердили, что одна из открытых трасс для пусков «Союзов-2» с Восточного может быть использована для запусков пилотируемых и грузовых кораблей к МКС.

«Действительно, (трасса на) наклонение орбиты (51 градус к экватору при пуске с Восточного) может быть использовано для полетов на МКС», – сказали в госкорпорации, уточнив, что сейчас эта трасса открыта только под автоматические космические аппараты, предназначенные для запусков на ракетах «Союз-2.1а» или «1б». Работы по открытию новой трассы проводились в рамках Федеральной космической программы.

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#космодром #космос

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