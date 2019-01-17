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сегодня, 13:03 0

Понедельник принесет немного снега: прогноз погоды в Приамурье на 18 марта

Понедельник принесет немного снега: прогноз погоды в Приамурье на 18 марта

В понедельник, 18 марта, на севере Амурской области местами ожидается небольшой снег. Ветер от юго-западного перейдёт к северному северо-западному и усилится днём до 10-15 метров в секунду.

Температура ночью на севере региона составит минус 7…12, местами будет около минус 15. Днём термометры покажут от нуля до плюс 5, в отдельных районах будет не выше минус 5.

На юге области сохранится погода без осадков. Ветер южный, он разгонится 3-8 метров в секунду, днём перейдет на северо-западный и усилится до 10-15 метров в секунду. Температура ночью составит минус 3…8, днём будет плюс 5…10.

В Благовещенске 18 марта будет без осадков, температура ночью составит минус 1…3, днем термометры покажут около плюс 8, сообщает Амурский гидрометцентр.

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#погода

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