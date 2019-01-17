Отцу двоих детей из Свободного снова нужна помощь

Как пишет gzt-sv.ru, Вячеславу в Благовещенске провели заключительный курс химиотерапии. Уже поданы документы на получение высокотехнологичной медицинской помощи в Государственном научном центре колопроктологии имени А.Н. Рыжих. Там мужчине будет установлен имплант. С декабря 2018 года он находится на инвалидности, ему дали вторую рабочую группу. Пенсия без остатка уходит на расходные материалы, которые требуются в период между операциями. Их приходится заказывать из Москвы.

«Очень надеюсь, что это будет последняя операция и муж вернётся к привычной жизни, – рассказала супруга Ярослава Мешенчук. – Ему и так пришлось перенести очень многое. Морально пережить шестимесячный курс химиотерапии только чего стоит, я уже не говорю о физическом состоянии. В Москве делали ещё и внутрибрюшную химиотерапию. Мужу повезло, что у него сильное сердце и оно выдержало такую нагрузку. Сейчас ему необходимо вновь лететь в столицу. Мы, конечно, пробуем получить льготу, но она даётся в основном на поезд, а сроки справки-вызова в медучреждение очень сокращённые».

Льготные билеты на авиаперелёт разобрали ещё в начале января этого года, говорит женщина В прошлый раз поездка обошлась в 125 тысяч рублей. Несмотря на то, что сама операция будет проведена бесплатно по медицинскому страховому полису, деньги всё же требуются.

«В прошлый раз мы столкнулись с тем, что необходимо было оплачивать генетический анализ – порядка 15 тысяч рублей, также требуются деньги на бандаж, расходные материалы и многое другое. Мне уже крайне неловко обращаться за помощью к людям, но я не имею права поступить иначе, ведь от этого зависит жизнь и здоровье моих близких. Я готова в любое время суток ответить на вопросы, которые могут интересовать тех, кто перечисляет нам денежные средства. Всегда могу предоставить отчёты и квитанции, на что тратятся собранные деньги», – сказала Ярослава Мешенчук.

В настоящее время в семье Мешенчук работает только отец Ярославы. Молодой женщине пришлось уволиться с основной работы, так как она круглосуточно должна находиться рядом с детьми и ухаживать за мужем.

Первокласснику Стасу, о недуге которого рассказывалось ранее, дали инвалидность до 18 лет. Несмотря на приступы эпилепсии мальчик с удовольствием общается со сверстниками и учится по индивидуальной программе в школе.

Пока жизнь позволила мальчику передохнуть от операций и нахождения в клиниках. Его здоровье держится на трёх препаратах. Мальчику ежедневно приходится принимать три вида лекарств, из которых только одно выписывают бесплатно, а два других приходится заказывать. Иногда запасы необходимого ребёнку препарата заканчиваются даже в России, и тогда мама обращается в фармацевтические компании за рубежом.

«Я хочу отметить, что наши свободненские бизнесмены всегда готовы прийти на помощь, – поделилась Ярослава. – Не оставляют нас без внимания и сотрудники компании НИПИГАЗ. Огромное спасибо и простым людям, которые оказывают не только денежную помощь, но и стараются помочь одеждой, продуктами и даже предоставить место пожить в городах, куда мы летаем за медицинской помощью. Знаете, иногда, бывает, в магазине стоишь, а к тебе подходят и спрашивают о состоянии моих любимых мужа и детей. Спасибо каждому за внимание и сопереживание. Я сама каждую неделю перевожу 100 рублей в Русфонд для помощи тем, кто нуждается в лечении. Ведь кому-то может и не хватать как раз этой маленькой суммы, чтобы получить большой шанс на жизнь. Я считаю, что мы практически победили рак, хотя впереди ремиссия 10-15 лет. Но мы справимся».

Реквизиты для помощи семье Мешенчук: номер карты Сбербанка: 2202 2020 7325 6681, карта привязана к мобильному телефону 8-914-600-87-07 (Ярослава).