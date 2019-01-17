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сегодня, 12:01 0

Россияне смогут узнать информацию о вине через мобильное приложение

Россияне смогут узнать информацию о вине через мобильное приложение
Фото: itsmywine.ru

Роскачество планирует запустить мобильное приложение, в котором, сфотографировав этикетку вина, можно будет получить информацию о самом напитке и другие полезные сведения. Об этом сообщил РИА Новости руководитель организации Максим Протасов.

«Информацию об исследованных нами винах мы будем загружать в мобильное приложение Роскачества и добавлять к этому дополнительную информацию, например, с какими блюдами это вино сочетается, в каких рецептах используется», – сказал Протасов.

Он указал, что такая работа планируется в рамках создания «Винного портала России». «Причем база вин будет ежегодно актуализироваться. В этом году мы планируем расширить бренд-лист исследования, надеемся, что в гид в 2019 году попадет более 500 брендов», – добавил руководитель организации.

В 2019 году организация совместно с Минсельхозом и Минпромторгом планирует развивать «Винный портал России», который будет содержать в себе как информацию об итогах проверок вина, так и, например, сведения об этнотуризме в России и страницы винодельческих регионов страны.

В феврале Минпромторг, Минсельхоз и Роскачество представили итоги проекта «Винный гид России». Экспертная группа оценила 320 образцов вин из российского винограда пяти основных категорий, доступных по цене и широко представленных в отечественных магазинах. Глава Роскачества тогда говорил, что большая часть исследованных российских вин по своему качеству превышает требования ГОСТов.

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#жизнь

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