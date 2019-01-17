Губернатор Василий Орлов будет публиковать в Instagram итоги своей работы

Губернатор Амурской области Василий Орлов объявил в инстаграм-аккаунте о новой традиции. В конце каждой недели он будет подводить итоги своей работы.

«Я буду рассказывать вам о том, что я и моя команда сделали за неделю, каких результатов достигли, а над чем ещё предстоит работать», – написал глава региона в публикации.

Василий Александрович добавил, что работа власти должна быть прозрачной и доступной, а её деятельность – понятна каждому. После он подвел первые итоги, рассказав об одном из событий минувшей недели.

«В четверг на сессии заксобрания я представил сводные предложения от Приамурья в Национальную программу развития Дальнего Востока. Принципиально важно, что предложения мог высказать каждый (на сайте, встречах и т.д.). И я горжусь активной позицией амурчан! Всего в Приамурье мы собрали более 25 тысяч идей! Проанализировав все предложения, мы сформулировали 700, которые подаём от региона в Минвостокразвития.

Одно из самых важных предложений, на мой взгляд, – это особый статус дальневосточников. С системой преференций, которые зависят от количества лет проживания в регионе и участия в экономической и социальной жизни. Итоговый документ будет представлен на ВЭФ в сентябре этого года. Я очень рассчитываю, что в него войдут все важные предложения от региона. А мы опубликуем их на открытом ресурсе», – сообщил глава Приамурья.