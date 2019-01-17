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сегодня, 11:44 8

Губернатор Василий Орлов будет публиковать в Instagram итоги своей работы

Губернатор Василий Орлов будет публиковать в Instagram итоги своей работы

Губернатор Амурской области Василий Орлов объявил в инстаграм-аккаунте о новой традиции. В конце каждой недели он будет подводить итоги своей работы.

«Я буду рассказывать вам о том, что я и моя команда сделали за неделю, каких результатов достигли, а над чем ещё предстоит работать», – написал глава региона в публикации.

Василий Александрович добавил, что работа власти должна быть прозрачной и доступной, а её деятельность – понятна каждому. После он подвел первые итоги, рассказав об одном из событий минувшей недели.

«В четверг на сессии заксобрания я представил сводные предложения от Приамурья в Национальную программу развития Дальнего Востока. Принципиально важно, что предложения мог высказать каждый (на сайте, встречах и т.д.). И я горжусь активной позицией амурчан! Всего в Приамурье мы собрали более 25 тысяч идей! Проанализировав все предложения, мы сформулировали 700, которые подаём от региона в Минвостокразвития.

Одно из самых важных предложений, на мой взгляд, – это особый статус дальневосточников. С системой преференций, которые зависят от количества лет проживания в регионе и участия в экономической и социальной жизни. Итоговый документ будет представлен на ВЭФ в сентябре этого года. Я очень рассчитываю, что в него войдут все важные предложения от региона. А мы опубликуем их на открытом ресурсе», – сообщил глава Приамурья.

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#губернатор

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Комментарии
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  • Серветт

    Серветт
    1 час назад

    про заплаты медикам сказал?

  • Аня2828

    Аня2828
    55 минут назад

    какойто аналог альфы - итоги недели

  • Серветт

    Серветт
    51 минута назад

    опять обещает что то в будущем а мы живём сейчас

  • Tуман

    Tуман
    45 минут назад

    Эх, Василий-Василий.

    Да хоть запубликуйся.

    Бабушка, придя в супермаркет, должна почувствовать итоги работы, а не тётки, сидящие в инстаграме.

  • Хмык

    Хмык
    40 минут назад

    Итоги работы, они бывают разными.

    Один тут уже тоже итоги работы публиковал: там ленточку перерезал, там стопочку накатил, там поболтал ни о чем.

  • Tуман

    Tуман
    38 минут назад

    Ещё и человечек специальный будет сидеть и вести еженедельный учёт этих итогов.

    Видимо IQ тоже может понижаться...

  • Tуман

    Tуман
    35 минут назад

    Один из моих бывших руководителей заставлял меня писать план на неделю, а потом отчитываться по этому плану. Так я полдня писал план и полдня отчёт - день выпадал из рабочего графика.

    Тупизм это.

  • Лингвист

    Лингвист
    23 минуты назад

    Отчет сколько он вырастил овощей и возвел домов...

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