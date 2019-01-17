В многоэтажке поселка Ушумун загорелась входная дверь квартиры

Огнеборцы Магдагачинского района ликвидировали возгорание в многоквартирном жилом доме. Сообщение о пожаре в поселке Ушумун поступило утром 17 марта. Через три минуты огнеборцы пожарного поста пожарно-спасательной части № 35 Магдагачинского гарнизона прибыли на место.

В одной из квартир горела входная дверь. В течение трех минут открытое горение локализовали. Огнем повреждена дверь по всей площади, закопчены стены в прихожей. Причина и виновник устанавливаются, сообщает амурское управление МЧС.

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Екатерина PL