Шимановские футболисты защитят честь ДФО на всероссийском турнире

Команда юных шимановских футболистов из 2-й школы, ставшая второй на межрегиональном этапе всероссийского проекта «Мини-футбол в школу», готовятся к всероссийскому этапу соревнований. Шимановские спортсмены будут представлять ДФО вместо победителей-якутян.

Золотые призеры межрегионального дальневосточного этапа – команда Якутии – отказались от поездки в столицу.

Как сообщает администрация Шимановска, город изыскал средства, чтобы оказать помощь команде. Для помощи в подготовке команды приехал президент «Детской футбольной лиги» Приамурья Анатолий Кулик.

«Анатолий Леонидович проведет пять тренировок. Первая тренировка прошла в пятницу вечером, еще по две тренировки пройдут в субботу и воскресенье. Мы очень благодарны ему за то, что смог найти в своем напряженном графике время, чтобы лично потренировать ребят», – рассказал председатель комитета по спорту, культуре и молодежной политике Петр Щеглов.

Анатолий Леонидович коротко прокомментировал свою помощь в подготовке команды: «Времени у нас немного, но я постараюсь дать ребятам все, что смогу, а самое главное тут – понимание тонкостей именно мини-футбола».