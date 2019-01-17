В 2019 году ожидается подорожание хлеба

Как отмечают представители РОСПиК, данные статистики не подтверждают существенного влияния изменения цен на транспортные услуги и упаковку на цены хлебобулочных изделий.

«По имеющимся данным (Федстат), средние потребительские цены в январе 2019 года на хлеб из пшеничной муки 1 и 2 сортов снизились к предыдущему месяцу в целом по России на 1,1 %, на хлеб из пшеничной муки высшего сорта остались на уровне декабря 2018 года, а на хлеб из ржаной муки и смеси ржаной и пшеничной выросли на 0,9 %», – сказал собеседник агентства.

При этом в гильдии отметили, что ожидается постепенный рост цен на хлеб и хлебобулочную продукцию в течение всего года. «Прогноз РОСПиК по росту цен на хлеб в 2019 году на 5-6 %, исходя из имеющихся данных, сохраняется», – заключили в РОСПиК.

Ранее в Российской гильдии пекарей сообщали, что ежегодный рост средних цен на хлеб составляет 3-4 %, повышение обусловлено ростом тарифов ЖКХ, повышением цен на ГСМ, арендных ставок. Прогноз в 5-6 % по итогам 2019 года «укладывается в рамки среднегодовых темпов инфляции».