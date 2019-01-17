Умерла певица Юлия Началова

Причиной смерти Юлии стала остановка сердца после заражения крови. Об этом сообщил ТАСС отец артистки, композитор Виктор Началов со ссылкой на врачей. «Сильный абсцесс, заражение крови. Сердце не выдержало», – сказал Началов. По его словам, «врачи делали все гениально, старались», но спасти дочь не удалось.

Фото: ТАСС/Андрей Махонин

В начале марта 2019 года СМИ сообщили об экстренной госпитализации Юлии Началовой в реанимационное отделение московской клиники. Отмечалось, что причиной госпитализации стало резкое повышение уровня сахара в крови. Стало известно, что певица находится в искусственной коме. Позже поступили сообщения, что Юлии Началовой прооперировали ногу.

Юлия родилась 31 января 1981 года в Воронеже в семье профессиональных музыкантов. Ее отец руководил ансамблем, а мать была солисткой.

В 1991-1992 годах в популярном детском конкурсе «Утренняя звезда» Юлия одержала победу. В 1995 году вышел ее первый альбом «Ах, школа, школа!»

В октябре 1995 года Юлия Началова завоевала гран-при международного вокального конкурса Big Apple-95. В этом же году снят ее первый клип на песню «Учитель». В 1998 году выпустила одну из самых известных своих песен и клип «Герой не моего романа».

В начале 2000-х годов певица начала сниматься в кино: «Герой ее романа» (2001) «Бомба для невесты» (2003), в украинском мюзикле «Три мушкетера» она сыграла Констанцию (2004), «Любовь — не шоу-бизнес» (2007-2008).

В 2005 году выпущен альбом «Музыка любви».

Начиная с 2009 года Юлия записывала англоязычный альбом Wild Butterfly («Дикая бабочка»), к работе над которым был привлечен автор и продюсер Уолтер Афанасьефф, известный по работе с Уитни Хьюстон, Селин Дион, Мэрайей Кэри и другими звездами. Работа над альбомом завершилась в 2012 году.

В 2012 году Началова отметила 20-летие творческой деятельности и впервые представила большую сольную программу «Непридуманные истории».

Певица дважды была официально замужем. Ее первым мужем был певец и музыкант Дмитрий Ланской, вторым — футболист Евгений Алдонин. От второго брака у Юлии Началовой осталась дочь Вера.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости.