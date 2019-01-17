Гороскоп на 17 марта: у Раков удачная сделка, Тельцы разберутся в себе

Восход Солнца: 06:39

Заход Солнца: 18:36

Солнце в Рыбах.

Овен. Воскресенье обещает быть жарким. И это звезды не о погоде. Расслабьтесь, сегодняшний день создан именно для этого.

Телец. Вы наконец сможете расшифровать значимые события последних лет, и станет наконец понятно что, зачем и для чего.

Близнецы. Звезды подкинут Близнецам массу удивительных вариантов решения финансовой проблемы. Ну, а какой Вы выберете, сами думайте. Главное, ничего не упустить, ведь денежки назад к вам не вернутся.

Рак. Если вы испытывали колебания по поводу приобретения земельного участка или дачного домика, можете принимать окончательное решение. Покупка недвижимости или крупной бытовой техники Вам сегодня обеспечена.

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Гороскоп на вторую половину марта 2019 года

Лев. Львам не стоит откладывать на поздний час совещания, визиты в учреждения, встречи с начальством и другие контакты с официальным оттенком. Несмотря на легкомысленный тон, утро позволит затронуть серьезные темы.

Дева. Сегодня чувства, разум и эмоции Дев будут гармонично сочетаться между собой. Вам следует направить эту мощь на достижение намеченного в учебе, бизнесе, знакомствах, поездках.

Весы. Ваше здоровье сегодня не претерпит никаких существенных изменений, единственно – стоит позаботиться о том, чтобы энергии хватило на весь день с учетом всех запланированных дел, а их у Вас совсем не мало.

Скорпион. Вы будете склонны распылять внимание одновременно на множество мелких дел. Может сложиться непростая ситуация на работе и дома.

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Гороскоп на вторую половину марта 2019 года

Стрелец. Хорошо осуществлять действия, направленные на обработку результатов труда. День предоставляет возможность осуществить радикальные перемены в судьбе.

Козерог. Этот день благоприятен для работы на свежем воздухе. Ухаживая за дачным участком или цветочной клумбой, Вы можете получить истинное удовольствие.

Водолей. День будет складываться хорошо. Он подходит для новых знакомств и начала отношений, а также укрепления уже существующих связей.

Рыбы. Представителей этого знака ждут приятные растраты, которые не будут стоить им большой сумы денег, но какое же удовольствие принесут.

Астролог: Вальдемар Небоходцев