Мошенники собирали деньги, используя фото маленького благовещенца Артемия Дымова

Как сообщало ИА «Амур.инфо», у трехлетнего Артемия Дымова атрофия гиппокампов, гидроцефалия и поражение центральной нервной системы. Лечить малыша родителям помогают благотворители. Благодаря помощи неравнодушных людей мальчик живет и растет. Его мама создала страницу в Инстаграме: Олеся показывает фото сына, рассказывает о его состоянии. Здесь же опубликованы реквизиты для денежных переводов, и контакты Олеси Дымовой.

«Сегодня мне написала девушка – "У вас страницу продублировали или у вас дедушка тоже деньги собирает?" Какой, думаю, дедушка?! Перехожу по ссылке и вижу фото своего сыночка на чужой странице», – рассказывает Олеся.

В чужом аккаунте, где для сбора средств использовались фото малыша из Благовещенска, были указаны номер карты и номер телефона. Позвонив по нему, родители Артемия Дымова выяснили, что его владелец, по его словам, не знает об этом инстаграм-аккаунте. От настоящего его можно отличить по лишнему символу после фамилии и реквизитам.

«Мы пожаловались в администрацию соцсети. Аккаунт быстренько переименовали, меня заблокировали – сейчас я не могу на него зайти. В полицию мы намерены обратиться на рабочей неделе. Было так неприятно, что люди обманывают, пользуясь чужими фото. Думаю, что по номеру карты можно установить владельца и привлечь его к ответственности», – предполагает мама Артемия.

Между тем состояние малыша по-прежнему непростое – его мучают эпилептические приступы, головные боли. Родители ждут вызова из санкт-петербургской клиники, врачи которой могут принять решение об операции.

«Осенью мы отправляли документы в Новосибирск, нам отказали. В Санкт-Петербурге доктор пообещал выяснить, возможна ли операция», – говорит Олеся.