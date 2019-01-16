Благовещенка заказала молебен в церкви после того, как обнаружила утечку газа

Жительница Благовещенска предотвратила трагедию. Проснувшись необычно рано, жительница панельной пятиэтажки обнаружила утечку газа. Позже, когда жильцы поняли, какой опасности им удалось избежать, люди заказали благодарственный молебен в церкви.

Об этом в своем аккаунте в соцсети рассказал благовещенский священник Святослав Шевченко. «Они пришли благодарить Бога за то, что он помог предотвратить взрыв из-за утечки газа. Но Бог в большинстве случаев действует через людей. Скептически настроенный человек сказал бы – это случайность, что верующая женщина внезапно проснулась рано утром. Но для верующих случайностей не существует», – убежден председатель комиссии по семье Благовещенской епархии, православный священник отец Святослав.

О том, что случилось ранним утром 6 марта, корреспонденту ИА «Амур.инфо» рассказала Галина. Она живет на последнем этаже обычной пятиэтажки по адресу: улица Политехническая, дом 19. «Я проснулась под утро, в пятом часу утра, почувствовав беспокойство. Мне показалось, что ощущается слабый запах газа. Решила пойти проверить», – вспоминает Галина Леонидовна.

Зная о том, что газ оседает вниз, жительница пятиэтажки стала спускаться по ступеням. На третьем этаже сильно пахло отдушкой бытового газа. «При утечке газа опасно пользоваться дверным звонком, поэтому я стала стучать в двери, чтобы разбудить соседей», – продолжает Галина.

Специалисты аварийной службы перекрыли подачу газа и через некоторое время устранили неполадку, которая могла привести к большим неприятностям, а то и к трагедии. «В объявлении было сказано: "Газ перекрыт в связи с технической неисправностью". Мы переживаем, так как не знаем, что за неисправность была и не грозит ли жильцам новая опасность», – признается Галина Леонидовна. В настоящее время, по словам горожанки, газоснабжение восстановлено, утечек топлива нет.