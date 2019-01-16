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16марта
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сегодня, 20:02 4

Благовещенка заказала молебен в церкви после того, как обнаружила утечку газа

Благовещенка заказала молебен в церкви после того, как обнаружила утечку газа
Фото: www.facebook.com

Жительница Благовещенска предотвратила трагедию. Проснувшись необычно рано, жительница панельной пятиэтажки обнаружила утечку газа. Позже, когда жильцы поняли, какой опасности им удалось избежать, люди заказали благодарственный молебен в церкви.

Об этом в своем аккаунте в соцсети рассказал благовещенский священник Святослав Шевченко. «Они пришли благодарить Бога за то, что он помог предотвратить взрыв из-за утечки газа. Но Бог в большинстве случаев действует через людей. Скептически настроенный человек сказал бы – это случайность, что верующая женщина внезапно проснулась рано утром. Но для верующих случайностей не существует», – убежден председатель комиссии по семье Благовещенской епархии, православный священник отец Святослав.

О том, что случилось ранним утром 6 марта, корреспонденту ИА «Амур.инфо» рассказала Галина. Она живет на последнем этаже обычной пятиэтажки по адресу: улица Политехническая, дом 19. «Я проснулась под утро, в пятом часу утра, почувствовав беспокойство. Мне показалось, что ощущается слабый запах газа. Решила пойти проверить», – вспоминает Галина Леонидовна.

Зная о том, что газ оседает вниз, жительница пятиэтажки стала спускаться по ступеням. На третьем этаже сильно пахло отдушкой бытового газа. «При утечке газа опасно пользоваться дверным звонком, поэтому я стала стучать в двери, чтобы разбудить соседей», – продолжает Галина.

Специалисты аварийной службы перекрыли подачу газа и через некоторое время устранили неполадку, которая могла привести к большим неприятностям, а то и к трагедии. «В объявлении было сказано: "Газ перекрыт в связи с технической неисправностью". Мы переживаем, так как не знаем, что за неисправность была и не грозит ли жильцам новая опасность», – признается Галина Леонидовна. В настоящее время, по словам горожанки, газоснабжение восстановлено, утечек топлива нет.

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#ЖКХ #происшествия #религия

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Комментарии
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  • Антистатик

    Антистатик
    43 минуты назад

    Так, надо не к пОпам идти, а газовиков благодарит!

  • КанзаС

    КанзаС
    12 минут назад

    Газ оседает вниз ?

  • nerro

    nerro
    7 минут назад

    А газовики, которые устранили аварию, не при чём что ли?

    Проснулась, разумеется, не случайно. Нос унюхал запах газа и послал сигнал тревоги в мозг.

  • vertex

    vertex
    6 минут назад

    http://www.mir2007.ru/index/pravila_polzovanija_bytovym_gazom/0-67

    Про попоблогеров ничего не сказано.

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