«Яндекс» тестирует собственную социальную сеть – «Аура»

«Яндекс» начал тестирование социальной сети «Яндекс.Аура». Она позволяет пользователю находить друзей с помощью технологий искусственного интеллекта. Cервис поможет найти людей с похожими увлечениями и окружением.

Как сообщает РБК, поиск система будет вести с применением машинного обучения, нейронных сетей и других технологий компании. Также «Аура» будет учитывать геолокацию пользователей. «У нас есть определенный набор гипотез и ряд главных метрик, которые мы будем проверять в рамках бета-тестирования. После этого мы примем решение о запуске», – сказал представитель «Яндекса».

Как сообщается на промостранице сервиса, у пользователей, попавших в число первых, появился значок «Ауры» под поисковой строкой. Если его нет, то в приложение можно попасть по приглашению от ее участника.

В «Яндекс.Аура» будет лента новостей. Поставить лайк понравившейся записи можно, пролистнув ее вправо. Записи, набирающие большое число лайков, поднимутся в топе и станут доступны большему числу пользователей.

«Яндекс» ранее уже развивал аналог социальной сети – платформу блогов «Я.ру». Сервис был открыт в 2007 году и уже в 2009-м вошел в четверку крупнейших блогерских платформ Рунета. Однако по мере падения популярности блогосферы и роста распространения социальных сетей аудитория сервиса начала падать. В июне 2014 года «Яндекс» закрыл «Я.ру».

В 2007 году «Яндекс» также приобрел профессиональную соцсеть «Мой круг». Позднее она была превращена в площадку для размещения вакансий. А в 2017 году стало известно, что сотрудники Mail.ru Group и представителя «Яндекса» совместно разработали соцсеть Verb, которая позволяла делиться фотографиями и простыми статусами, описывающими повседневные действия.